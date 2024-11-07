Украина стала экспериментальным полигоном, заявил министр Федоров
Министр Федоров: Украина стала полигоном для технологий, в том числе, оборонных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМихаил Федоров
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Михаил Федоров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина стала полигоном для технологий, в том числе в оборонной сфере, признал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
"По сути, мы полигон не только для технологий, но и формирования политики. И мы можем экспериментировать изменять законы, которые не менялись, которые сложно изменить в другой стране", - сказал Федоров в четверг во время выступления на киевском международном экономическом форуме.
Он утверждает, что предприниматели начали инвестировать в украинские оборонные технологии. "Сегодня мы имеем в производстве беспилотников как минимум 500 компаний, потом тоже самое сделали с РЭБ, потом с наземными платформами... Могу сказать, что в следующем году, как много у нас стало deep strike, также много будет ракет, потому что для ракет открыли рынок", - добавил он.
Ранее Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.