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В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html
В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ
В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ
Россия не обязана принимать условия команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил изданию "Lenta.ru" первый... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:30
2024-11-07T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
выборы президента сша — 2024
сша
дональд трамп
украина
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия не обязана принимать условия команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил изданию "Lenta.ru" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По словам сенатора, никакие инициативы, выдвигаемые Вашингтоном, не являются обязательными для Москвы.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что окружение Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982356865.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Выборы президента США — 2024, США, Дональд Трамп, Украина, Россия
В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ

"Lenta.ru": Джабаров назвал условия Трампа по Украине необязательными для России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия не обязана принимать условия команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил изданию "Lenta.ru" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, никакие инициативы, выдвигаемые Вашингтоном, не являются обязательными для Москвы.
Трибуна Президента США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Катастрофическая ошибка": на Западе раскрыли, что произошло в США
Вчера, 09:32
В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что окружение Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа
Вчера, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВыборы президента США — 2024СШАДональд ТрампУкраинаРоссия
 
 
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