https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html

В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ

В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Совете Федерации ответили на план Трампа по Украине, пишут СМИ

Россия не обязана принимать условия команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил изданию "Lenta.ru" первый... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:30

2024-11-07T13:30

2024-11-07T13:30

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия не обязана принимать условия команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил изданию "Lenta.ru" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По словам сенатора, никакие инициативы, выдвигаемые Вашингтоном, не являются обязательными для Москвы.В четверг газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что окружение Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982356865.html

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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, украина, россия