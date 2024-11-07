https://ria.ru/20241107/ukraina-1982384766.html

В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов

В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов - РИА Новости, 07.11.2024

В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов

Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов, сообщил оператор систем распределения... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:27

2024-11-07T11:27

2024-11-07T11:27

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Житомироблэнерго"."В связи с очередной атакой на энергетическую инфраструктуру области аварийные отключения (применены - ред.) в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Энергетики заверили, что все службы заняты устранением повреждений. Ранее в четверг местный телеканал ТСН сообщал о взрывах в Житомирской облати. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, житомирская область, украина, россия