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В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов
В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов - РИА Новости, 07.11.2024
В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов
Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов, сообщил оператор систем распределения... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:27
2024-11-07T11:27
2024-11-07T11:27
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Житомироблэнерго"."В связи с очередной атакой на энергетическую инфраструктуру области аварийные отключения (применены - ред.) в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Энергетики заверили, что все службы заняты устранением повреждений. Ранее в четверг местный телеканал ТСН сообщал о взрывах в Житомирской облати. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Россия
В Житомирской области ввели аварийные отключения света после взрывов
"Житомироблэнерго" сообщило об аварийных отключениях электричества после взрывов