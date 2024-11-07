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"Все кончено": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 07.11.2024 (обновлено: 21:05 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло на Украине
Украинской армии больше не существует, от нее остались разрозненные соединения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:20
2024-11-07T21:05
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинской армии больше не существует, от нее остались разрозненные соединения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, — это соединения и части, устремленные на запад, чтобы избежать разгрома", — отметил он.По словам офицера, их постепенно настигает российская армия, которая действует крайне обдуманно и осторожно, чтобы избежать лишних потерь.Макгрегор добавил, что отсутствие на Украине эффективно работающей системы ПВО позволяет России наносить авиаудары, от которых ВСУ уже не сможет оправиться.&quot;На Украине все кончено, и я думаю, что все в Европе это уже понимают&quot;, — заключил эксперт.На прошлой неделе генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю российские военные заняли населенные пункты Леонидовка, Новоукраинска, Шахтерское, Кураховка и Вишневое в ДНР. В среду стало известно об освобождении Антоновки и Максимовки.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США, Европа
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло на Украине

Экс-советник Пентагона заявил, что на Украине исчезла армия

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинской армии больше не существует, от нее остались разрозненные соединения, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, — это соединения и части, устремленные на запад, чтобы избежать разгрома", — отметил он.
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По словам офицера, их постепенно настигает российская армия, которая действует крайне обдуманно и осторожно, чтобы избежать лишних потерь.
Макгрегор добавил, что отсутствие на Украине эффективно работающей системы ПВО позволяет России наносить авиаудары, от которых ВСУ уже не сможет оправиться.
«

"На Украине все кончено, и я думаю, что все в Европе это уже понимают", — заключил эксперт.

На прошлой неделе генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю российские военные заняли населенные пункты Леонидовка, Новоукраинска, Шахтерское, Кураховка и Вишневое в ДНР. В среду стало известно об освобождении Антоновки и Максимовки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАЕвропа
 
 
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