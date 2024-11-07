В НАТО признали, что Украина проигрывает в конфликте, пишут СМИ
Foreign Policy: в НАТО признали, что Украина проигрывает в конфликте
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В НАТО признают, что Киев проигрывает в конфликте, а победа на выборах президента США объявившего об этом Дональда Трампа только усиливает обеспокоенность по поводу Украины, пишет журнал Foreign Policy.
"Источники в НАТО и западные чиновники в сфер безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет иметь важное значение", - говорится в публикации.
Отмечается, что победа Трампа только усилила обеспокоенность по поводу Украины, в частности из-за ранних заявлений кандидата от республиканцев о конфликте.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.