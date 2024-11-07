https://ria.ru/20241107/ukraina-1982362893.html

На Украине сообщили о повреждении ж/д инфраструктуры в Сумской области

На Украине сообщили о повреждении ж/д инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 07.11.2024

На Украине сообщили о повреждении ж/д инфраструктуры в Сумской области

Железнодорожная инфраструктура в Сумской области на Украине получила повреждения в результате взрывов, сообщает офис генпрокурора страны. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:56

2024-11-07T09:56

2024-11-07T10:00

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в Сумской области на Украине получила повреждения в результате взрывов, сообщает офис генпрокурора страны. По данным прокуратуры, Сумская область подверглась авиаудару. "Повреждена железнодорожная инфраструктура, уничтожена АЗС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в разных регионах Украины каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982346325.html

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