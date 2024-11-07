https://ria.ru/20241107/ukraina-1982357438.html

В Госдуме предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны

В Госдуме предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны - РИА Новости, 07.11.2024

В Госдуме предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании украинского конфликта закрепить за Украиной статус буферной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:36

2024-11-07T09:36

2024-11-07T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании украинского конфликта закрепить за Украиной статус буферной демилитаризованной зоны. "Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, создание буферной зоны позволило бы обеспечить дополнительную защиту границ России на случай агрессии со стороны НАТО, чтобы оперативно среагировать на провокации западных недружественных стран. "Это сродни принципу "метра жизни" на автомобилях. Если у машины капот больше метра длиной, то шансы выжить при ДТП у пассажиров намного выше. Вот так и Украина должна стать для России тем самым "метром жизни", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, михаил шеремет, нато