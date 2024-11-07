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В Уфе арестовали обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна - РИА Новости, 07.11.2024
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14:55 07.11.2024 (обновлено: 15:05 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ufa-1982435321.html
В Уфе арестовали обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна
В Уфе арестовали обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна - РИА Новости, 07.11.2024
В Уфе арестовали обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна
Суд в Уфе арестовал обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна и сходе с рельсов около 22 вагонов, задание он получил по мессенджеру, сообщила объединенная... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:55
2024-11-07T15:05
происшествия
уфа
россия
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Уфе арестовал обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна и сходе с рельсов около 22 вагонов, задание он получил по мессенджеру, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии."Кировским районным судом города Уфы рассмотрено ходатайство следователя СО УФСБ России по РБ в отношении 31-летнего уроженца Донецкой области. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 281 УК РФ, а именно в совершении диверсии", - говорится в сообщении.По данным суда, в ноябре обвиняемый получил задание в мессенджере на осуществление взрыва железнодорожного полотна, находящегося на территории Уфимского района Республики Башкортостан. Реализуя преступный умысел, обвиняемый совершил взрыв, вызвавший повреждение железнодорожного полотна и сход с рельсов около 22 вагонов."Постановлением Кировского районного суда города Уфы ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 января 2025 года", - добавили в пресс-службе.Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что 3 ноября более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии на участке пути Иглино - Дёма.
https://ria.ru/20241022/omsk-1979259722.html
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происшествия, уфа, россия, донецкая область
Происшествия, Уфа, Россия, Донецкая область
В Уфе арестовали обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна

В Уфе арестовали обвиняемого во взрыве ж/д полотна и сходе 22 вагонов с рельсов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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УФА, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Уфе арестовал обвиняемого во взрыве железнодорожного полотна и сходе с рельсов около 22 вагонов, задание он получил по мессенджеру, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
"Кировским районным судом города Уфы рассмотрено ходатайство следователя СО УФСБ России по РБ в отношении 31-летнего уроженца Донецкой области. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 281 УК РФ, а именно в совершении диверсии", - говорится в сообщении.
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По данным суда, в ноябре обвиняемый получил задание в мессенджере на осуществление взрыва железнодорожного полотна, находящегося на территории Уфимского района Республики Башкортостан. Реализуя преступный умысел, обвиняемый совершил взрыв, вызвавший повреждение железнодорожного полотна и сход с рельсов около 22 вагонов.
"Постановлением Кировского районного суда города Уфы ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 января 2025 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что 3 ноября более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии на участке пути Иглино - Дёма.
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