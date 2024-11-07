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У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти - РИА Новости, 07.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:53 07.11.2024 (обновлено: 18:55 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tyumen-1982490559.html
У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти
У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти - РИА Новости, 07.11.2024
У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти
Более 80 процентов жителей Тюменской области позитивно оценивают жизнь в регионе, о том, что счастливы, говорят 92 процента, заявил глава региона Александр... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:53
2024-11-07T18:55
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 80 процентов жителей Тюменской области позитивно оценивают жизнь в регионе, о том, что счастливы, говорят 92 процента, заявил глава региона Александр Моор. Социальные настроения россиян, и в первую очередь жителей Тюменской области, представители разных уровней власти, общественных организаций, студенчества и молодежи обсудили на очередных Губернаторских чтениях. С докладом о том, как на социуме сказываются потрясения и вызовы последних лет, в том числе пандемия, антироссийские санкции, специальная военная операция, на чтениях выступила доктор социологических наук, управляющий директор Общероссийского общественного фонда Лариса Паутова. "По данным социологических исследований, более 80 процентов наших земляков довольны положением дел в регионе. Подавляющее большинство жителей Тюменской области поддерживают решимость идти до конца в выполнении задач СВО даже в случае усиления внешнего давления на Россию со стороны Запада. На вопрос, счастливы ли они, утвердительно ответили 92 процента опрошенных социологами тюменцев", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Еще один важный итог социологических исследований – 78 процентов жителей региона уверены, что у молодежи в регионе есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни. Резюмируя чтения, губернатор отметил, что оснований для пессимизма нет, "но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит - "головокружения от успехов" быть не должно". "Главное – чтобы каждый из нас, несмотря на все трудности, тревоги и волнения, на своем месте хорошо делал свое дело. Именно в этом залог успешного развития региона и страны, а значит, нашего общего будущего", - заявил Моор.
https://ria.ru/20241031/blagoustroystvo-1981280376.html
https://ria.ru/20240916/moor-1972975522.html
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россия, александр моор
Тюменская область, Россия, Александр Моор

У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди на остановке общественного транспорта в Тобольске
Люди на остановке общественного транспорта в Тобольске - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 80 процентов жителей Тюменской области позитивно оценивают жизнь в регионе, о том, что счастливы, говорят 92 процента, заявил глава региона Александр Моор.
Социальные настроения россиян, и в первую очередь жителей Тюменской области, представители разных уровней власти, общественных организаций, студенчества и молодежи обсудили на очередных Губернаторских чтениях. С докладом о том, как на социуме сказываются потрясения и вызовы последних лет, в том числе пандемия, антироссийские санкции, специальная военная операция, на чтениях выступила доктор социологических наук, управляющий директор Общероссийского общественного фонда Лариса Паутова.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту
31 октября, 20:02
"По данным социологических исследований, более 80 процентов наших земляков довольны положением дел в регионе. Подавляющее большинство жителей Тюменской области поддерживают решимость идти до конца в выполнении задач СВО даже в случае усиления внешнего давления на Россию со стороны Запада. На вопрос, счастливы ли они, утвердительно ответили 92 процента опрошенных социологами тюменцев", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Еще один важный итог социологических исследований – 78 процентов жителей региона уверены, что у молодежи в регионе есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни.
Резюмируя чтения, губернатор отметил, что оснований для пессимизма нет, "но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит - "головокружения от успехов" быть не должно". "Главное – чтобы каждый из нас, несмотря на все трудности, тревоги и волнения, на своем месте хорошо делал свое дело. Именно в этом залог успешного развития региона и страны, а значит, нашего общего будущего", - заявил Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения III Промышленно-энергетического форума TNF - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Моор: Тюменская область создает условия для самореализации молодых людей
16 сентября, 14:54
 
Тюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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