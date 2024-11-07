https://ria.ru/20241107/tyumen-1982490559.html

У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти

У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти - РИА Новости, 07.11.2024

У жителей Тюменской области позитивное отношение к региону, заявили власти

Более 80 процентов жителей Тюменской области позитивно оценивают жизнь в регионе, о том, что счастливы, говорят 92 процента, заявил глава региона Александр... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:53

2024-11-07T18:53

2024-11-07T18:55

тюменская область

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 80 процентов жителей Тюменской области позитивно оценивают жизнь в регионе, о том, что счастливы, говорят 92 процента, заявил глава региона Александр Моор. Социальные настроения россиян, и в первую очередь жителей Тюменской области, представители разных уровней власти, общественных организаций, студенчества и молодежи обсудили на очередных Губернаторских чтениях. С докладом о том, как на социуме сказываются потрясения и вызовы последних лет, в том числе пандемия, антироссийские санкции, специальная военная операция, на чтениях выступила доктор социологических наук, управляющий директор Общероссийского общественного фонда Лариса Паутова. "По данным социологических исследований, более 80 процентов наших земляков довольны положением дел в регионе. Подавляющее большинство жителей Тюменской области поддерживают решимость идти до конца в выполнении задач СВО даже в случае усиления внешнего давления на Россию со стороны Запада. На вопрос, счастливы ли они, утвердительно ответили 92 процента опрошенных социологами тюменцев", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Еще один важный итог социологических исследований – 78 процентов жителей региона уверены, что у молодежи в регионе есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни. Резюмируя чтения, губернатор отметил, что оснований для пессимизма нет, "но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит - "головокружения от успехов" быть не должно". "Главное – чтобы каждый из нас, несмотря на все трудности, тревоги и волнения, на своем месте хорошо делал свое дело. Именно в этом залог успешного развития региона и страны, а значит, нашего общего будущего", - заявил Моор.

https://ria.ru/20241031/blagoustroystvo-1981280376.html

https://ria.ru/20240916/moor-1972975522.html

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россия, александр моор