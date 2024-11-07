https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982425647.html

Все вопросы в отношениях с Грецией можно решить, заявил глава МИД Турции

Все вопросы в отношениях с Грецией можно решить, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 07.11.2024

Все вопросы в отношениях с Грецией можно решить, заявил глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью греческой газете "Та Неа" накануне визита в Афины заявил, что проблемы в отношениях Турции и Греции не... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:24

2024-11-07T14:24

2024-11-07T14:24

в мире

греция

турция

афины

хакан фидан

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_a71631994063e01c6fe8340e650fd6fb.jpg

АФИНЫ, 7 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью греческой газете "Та Неа" накануне визита в Афины заявил, что проблемы в отношениях Турции и Греции не ограничиваются только вопросом границ континентального шельфа и исключительной экономической зоны, но решить все вопросы при желании сторон возможно. Греция считает, что у нее единственный спорный вопрос с Турцией - границы морских зон. "У нас есть много взаимосвязанных проблем, которые не могут ограничиваться только вопросом континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Мы верим, что сможем решить все эти вопросы на основе взаимного уважения и сотрудничества", - сказал Фидан. В Афинах 8 ноября пройдут переговоры Фидана и главы МИД Греции Йоргоса Герапетритиса, они выступят с заявлением для прессы. По словам Фидана, он и Герапетритис заложили основы сегодняшнего диалога, проведя длительную дискуссию. "За два года нам удалось добиться положительной динамики в двусторонних отношениях, и причина этого - решимость лидеров. Мы добьемся большего успеха в двусторонних отношениях, если начнем дискуссию, думая, что другая сторона также имеет права и обязанности", - сказал турецкий министр. "Я не вижу другого пути, кроме диалога и сотрудничества ради благополучия наших будущих поколений. Если мы не достигнем комплексных решений в результате содержательного диалога, мы прибегнем к международному правосудию в рамках целостного подхода. Но для того, чтобы это произошло, необходимо устранить сомнения и препятствия и, прежде всего, избавиться от необоснованных страхов", - добавил он. Что касается Кипра, Фидан сказал, что там есть два отдельных государства, которые могут жить бок о бок и сотрудничать как соседи, и что на острове царит новый дух, который сделает возможным процветание, безопасность, свободу и суверенитет как киприотов-греков, так и киприотов-турок. Глава МИД Турции также отметил, что важно "сохранить работоспособность каналов диалога с Грецией в сфере миграции", а в вопросе морских парков рассчитывает на сотрудничество в Эгейском море. Греческий министр иностранных дел Герапетритис накануне визита Фидана дал интервью турецкой газете Hürriyet, в котором отметил, что две страны "должны построить прочные мосты дружбы для будущего" и решить вопрос с делимитацией континентального шельфа и исключительной экономической зоной. Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. Союзники по НАТО они десятилетиями не могут урегулировать спорные вопросы, неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.

https://ria.ru/20241102/gretsiya-1981546043.html

https://ria.ru/20241107/turtsiya-1982341688.html

https://ria.ru/20241103/usloviya-1981692783.html

греция

турция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, турция, афины, хакан фидан, нато