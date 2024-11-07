Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tsyganenko-1982339361.html
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ
Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:23
2024-11-07T05:23
московская область (подмосковье)
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
одинцовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812841193_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_5c51e72c23ce3844a87c19bb1ee14428.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ, свидетельствуют данные решения украинского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Солдат (Цыганенко – ред.) во время личного общения был выявлен с признаками алкогольного опьянения в условиях особого периода, что подтверждается актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения №891, результат положительный - 1,56 промилле, чем совершил правонарушение", - говорится в материале дела о привлечении Цыганенко к административной ответственности за распитие алкогольных напитков военнослужащим во время службы. Суд на Украине признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен (более 174 долларов). Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Ее предполагаемый сообщник – Цыганенко. Они оба включены в РФ в перечень террористов и экстремистов и заочно арестованы.
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html
https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html
московская область (подмосковье)
украина
одинцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812841193_279:0:1263:738_1920x0_80_0_0_522256c45c65eaf8887ad9c858d26884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, одинцовский район
Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Одинцовский район
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ

Фигурант дела об убийстве Дугиной Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкГражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ, свидетельствуют данные решения украинского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«
"Солдат (Цыганенко – ред.) во время личного общения был выявлен с признаками алкогольного опьянения в условиях особого периода, что подтверждается актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения №891, результат положительный - 1,56 промилле, чем совершил правонарушение", - говорится в материале дела о привлечении Цыганенко к административной ответственности за распитие алкогольных напитков военнослужащим во время службы.
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского
18 октября, 07:24
Суд на Украине признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен (более 174 долларов).
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Ее предполагаемый сообщник – Цыганенко. Они оба включены в РФ в перечень террористов и экстремистов и заочно арестованы.
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского
26 марта, 07:52
 
Московская область (Подмосковье)Дарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаОдинцовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала