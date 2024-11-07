https://ria.ru/20241107/tsyganenko-1982339361.html
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ
Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T05:23
2024-11-07T05:23
2024-11-07T05:23
московская область (подмосковье)
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
одинцовский район
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ, свидетельствуют данные решения украинского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Солдат (Цыганенко – ред.) во время личного общения был выявлен с признаками алкогольного опьянения в условиях особого периода, что подтверждается актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения №891, результат положительный - 1,56 промилле, чем совершил правонарушение", - говорится в материале дела о привлечении Цыганенко к административной ответственности за распитие алкогольных напитков военнослужащим во время службы. Суд на Украине признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен (более 174 долларов). Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Ее предполагаемый сообщник – Цыганенко. Они оба включены в РФ в перечень террористов и экстремистов и заочно арестованы.
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html
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московская область (подмосковье), дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, одинцовский район
Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Одинцовский район
Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ
Фигурант дела об убийстве Дугиной Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе