https://ria.ru/20241107/tsyganenko-1982339361.html

Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ

Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024

Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ

Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:23

2024-11-07T05:23

2024-11-07T05:23

московская область (подмосковье)

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

одинцовский район

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко злоупотреблял алкоголем на службе в ВСУ, свидетельствуют данные решения украинского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Солдат (Цыганенко – ред.) во время личного общения был выявлен с признаками алкогольного опьянения в условиях особого периода, что подтверждается актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения №891, результат положительный - 1,56 промилле, чем совершил правонарушение", - говорится в материале дела о привлечении Цыганенко к административной ответственности за распитие алкогольных напитков военнослужащим во время службы. Суд на Украине признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен (более 174 долларов). Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Ее предполагаемый сообщник – Цыганенко. Они оба включены в РФ в перечень террористов и экстремистов и заочно арестованы.

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html

https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html

московская область (подмосковье)

украина

одинцовский район

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московская область (подмосковье), дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, одинцовский район