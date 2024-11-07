https://ria.ru/20241107/tsrb-1982476752.html

Инфекционное отделение ЦРБ открыли в Смоленской области после ремонта

Инфекционное отделение ЦРБ открыли в Смоленской области после ремонта - РИА Новости, 07.11.2024

Инфекционное отделение ЦРБ открыли в Смоленской области после ремонта

После масштабного ремонта открыли инфекционное отделение Дорогобужской центральной районной больницы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:00

2024-11-07T18:00

2024-11-07T18:00

смоленская область

смоленская область

дорогобужский район

василий анохин

дорогобуж

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. После масштабного ремонта открыли инфекционное отделение Дорогобужской центральной районной больницы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Здание, которое раньше было в плачевном состоянии, стало практически новым. Теперь стационар оснащен современным медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям к таким учреждениям. Там созданы комфортные условия для лечения пациентов и работы персонала", - написал Анохин. Губернатор вместе с вице-президентом ПАО "Акрон" Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким осмотрели обновленное инфекционное отделение ЦРБ. "В капитальный ремонт и оснащение стационара "Дорогобуж" вложил более 50 миллионов рублей. Это один из первых проектов, реализованных в рамках соглашения о социальном партнерстве с главным предприятием Дорогобужского района. В общей сложности на развитие инфраструктуры муниципалитета будет направлено более 500 миллионов рублей", - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html

смоленская область

дорогобужский район

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смоленская область, дорогобужский район, василий анохин, дорогобуж