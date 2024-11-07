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В Совфеде оценили итоги выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
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16:21 07.11.2024 (обновлено: 16:22 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/trump-1982452032.html
В Совфеде оценили итоги выборов в США
В Совфеде оценили итоги выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
В Совфеде оценили итоги выборов в США
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США для безопасности РФ ничего нового не вносит, и это уже хорошо, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:21
2024-11-07T16:22
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США для безопасности РФ ничего нового не вносит, и это уже хорошо, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Я бы отнесся к информации о результатах выборов в Соединенных Штатах Америки спокойно. Для нашей безопасности, на мой взгляд, это результат, который ничего нового не вносит. И это уже хорошо само по себе", - сказал сенатор. Говоря об украинских событиях, сенатор отметил, что сейчас "возникают новые обстоятельства". "И если эти новые обстоятельства позволят реализовать те предложения, которые президент РФ Владимир Путин сделал в июне, то я думаю, что движение в правильном направлении пойдет быстрее", - добавил Климов. Что касается всего остального, "чем меньше будет радужных очков, тем лучше", полагает он. "Мы должны все-таки прежде всего рассчитывать на себя. И пользоваться всеми теми случаями, которые нам судьба подбрасывает для того, чтобы решать свои национальные задачи", - уверен парламентарий. Ранее президент РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, нато, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
В Совфеде оценили итоги выборов в США

Сенатор Климов: победа Трампа на выборах в США ничего нового не вносит

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед сторонниками во Флориде
Дональд Трамп после выступления перед сторонниками во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед сторонниками во Флориде
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США для безопасности РФ ничего нового не вносит, и это уже хорошо, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Я бы отнесся к информации о результатах выборов в Соединенных Штатах Америки спокойно. Для нашей безопасности, на мой взгляд, это результат, который ничего нового не вносит. И это уже хорошо само по себе", - сказал сенатор.
Говоря об украинских событиях, сенатор отметил, что сейчас "возникают новые обстоятельства". "И если эти новые обстоятельства позволят реализовать те предложения, которые президент РФ Владимир Путин сделал в июне, то я думаю, что движение в правильном направлении пойдет быстрее", - добавил Климов.
Что касается всего остального, "чем меньше будет радужных очков, тем лучше", полагает он. "Мы должны все-таки прежде всего рассчитывать на себя. И пользоваться всеми теми случаями, которые нам судьба подбрасывает для того, чтобы решать свои национальные задачи", - уверен парламентарий.
Ранее президент РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп решил вопрос власти до 2036 года
Вчера, 08:00
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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