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Трамп допустил переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.11.2024
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23:48 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982555235.html
Трамп допустил переговоры с Путиным
Трамп допустил переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп допустил переговоры с Путиным
Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с лидером РФ Владимиром Путиным состоятся. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:48
2024-11-07T23:48
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с лидером РФ Владимиром Путиным состоятся. "Я думаю, мы поговорим", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, добавив, что пока такой разговор не имел места. По словам Трампа, с момента объявления его победителем президентской гонки у него состоялись разговоры "примерно с 70 мировыми лидерами", включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского. Оценивая состоявшиеся беседы с президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис, Трамп рассказал, что они прошли в "крайне уважительной манере". По словам политика, в разговоре с ним Харрис заверила, что желает гарантировать мирную передачу власти, с чем сам Трамп, "конечно же, согласился".
https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия, израиль, владимир путин, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Израиль, Владимир Путин, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Трамп допустил переговоры с Путиным

Трамп о перспективах контактов с Путиным: я думаю, мы поговорим

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с лидером РФ Владимиром Путиным состоятся.
"Я думаю, мы поговорим", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, добавив, что пока такой разговор не имел места.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал об отношениях с Байденом и Трампом
Вчера, 23:45
По словам Трампа, с момента объявления его победителем президентской гонки у него состоялись разговоры "примерно с 70 мировыми лидерами", включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского.
Оценивая состоявшиеся беседы с президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис, Трамп рассказал, что они прошли в "крайне уважительной манере".
По словам политика, в разговоре с ним Харрис заверила, что желает гарантировать мирную передачу власти, с чем сам Трамп, "конечно же, согласился".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом
Вчера, 22:55
 
В миреСШАДональд ТрампРоссияИзраильВладимир ПутинКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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