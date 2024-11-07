https://ria.ru/20241107/tramp-1982555235.html

Трамп допустил переговоры с Путиным

Трамп допустил переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.11.2024

Трамп допустил переговоры с Путиным

Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с лидером РФ Владимиром Путиным состоятся. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:48

2024-11-07T23:48

2024-11-07T23:48

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Победитель президентской гонки в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с лидером РФ Владимиром Путиным состоятся. "Я думаю, мы поговорим", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, добавив, что пока такой разговор не имел места. По словам Трампа, с момента объявления его победителем президентской гонки у него состоялись разговоры "примерно с 70 мировыми лидерами", включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского. Оценивая состоявшиеся беседы с президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов Камалой Харрис, Трамп рассказал, что они прошли в "крайне уважительной манере". По словам политика, в разговоре с ним Харрис заверила, что желает гарантировать мирную передачу власти, с чем сам Трамп, "конечно же, согласился".

https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html

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