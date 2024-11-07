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Победа Трампа приведет к росту оборонных расходов в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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19:08 07.11.2024 (обновлено: 19:09 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tramp-1982492768.html
Победа Трампа приведет к росту оборонных расходов в Европе, пишут СМИ
Победа Трампа приведет к росту оборонных расходов в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Победа Трампа приведет к росту оборонных расходов в Европе, пишут СМИ
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к росту оборонных расходов в Европе и спроса на продукцию немецких оборонных... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:08
2024-11-07T19:09
в мире
сша
европа
германия
дональд трамп
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
камала харрис
нато
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к росту оборонных расходов в Европе и спроса на продукцию немецких оборонных концернов, передает агентство Блумберг со ссылкой на глав концернов Rheinmetall и Hensoldt. "Оборонная промышленность Германии обращает свое внимание на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое повысит военные расходы Европы и приведет к росту и без того большого спроса", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил агентству директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дёрре, победа Трампа представляет собой призыв для Европы "взять на себя ответственность" за собственные расходы на оборону. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в свою очередь заявил, что на фоне победы республиканца на выборах в США европейская оборонная индустрия "будет испытывать давление", и это давление поможет концернам ФРГ "получить бюджет", передает агентство. По данным агентства, объемы продаж Rheinmetall за июль, август и сентябрь 2024 года выросли более чем на треть, продажи Hensoldt - на 21%. Дёрре также заявил, что он уверен в дальнейшем росте продаж концерна в 2025 году, в том числе за счет роста заказов на технологии ПВО в рамках инициативы "Европейский небесный щит" . Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, а от Европы - самим решать проблему по финансированию Украины. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240401/ssha-1937025263.html
https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html
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в мире, сша, европа, германия, дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), камала харрис, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Германия, Дональд Трамп, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Камала Харрис, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
Победа Трампа приведет к росту оборонных расходов в Европе, пишут СМИ

Bloomberg: победа Трампа приведет к росту оборонных расходов в Европе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к росту оборонных расходов в Европе и спроса на продукцию немецких оборонных концернов, передает агентство Блумберг со ссылкой на глав концернов Rheinmetall и Hensoldt.
"Оборонная промышленность Германии обращает свое внимание на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое повысит военные расходы Европы и приведет к росту и без того большого спроса", - говорится в сообщении агентства.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
США не помогут Европе в случае военной угрозы, считает глава Rheinmetall
1 апреля, 09:26
Как сообщил агентству директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дёрре, победа Трампа представляет собой призыв для Европы "взять на себя ответственность" за собственные расходы на оборону. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в свою очередь заявил, что на фоне победы республиканца на выборах в США европейская оборонная индустрия "будет испытывать давление", и это давление поможет концернам ФРГ "получить бюджет", передает агентство.
По данным агентства, объемы продаж Rheinmetall за июль, август и сентябрь 2024 года выросли более чем на треть, продажи Hensoldt - на 21%. Дёрре также заявил, что он уверен в дальнейшем росте продаж концерна в 2025 году, в том числе за счет роста заказов на технологии ПВО в рамках инициативы "Европейский небесный щит" .
Дональд Трамп во время выступления во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине
Вчера, 17:24
Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, а от Европы - самим решать проблему по финансированию Украины.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки
Вчера, 12:23
 
В миреСШАЕвропаГерманияДональд ТрампДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Камала ХаррисНАТОNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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