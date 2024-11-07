https://ria.ru/20241107/tramp-1982486293.html

Трамп продолжит курс на конкуренцию с Китаем, считает эксперт

Трамп продолжит курс на конкуренцию с Китаем, считает эксперт - РИА Новости, 07.11.2024

Трамп продолжит курс на конкуренцию с Китаем, считает эксперт

Избранный президентом США Дональд Трамп продолжит курс на конкуренцию с КНР, в этом отношении его политика будет продолжением шагов его предшественника Джо... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:41

2024-11-07T18:41

2024-11-07T18:41

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БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президентом США Дональд Трамп продолжит курс на конкуренцию с КНР, в этом отношении его политика будет продолжением шагов его предшественника Джо Байдена и может привести к очередной фазе торговой войны с Китаем, заявил РИА Новости магистр востоковедения и международных отношений, эксперт Центра изучения перспектив интеграции ИАМП Дипломатической академии МИД России и РСМД Владимир Нежданов. "За последние годы, может быть, правильнее даже сказать - за последние 10 лет, в США не только сложился, но и укрепился консенсус в отношении Китайской Народной Республики. И консенсус этот межпартийный. Другими словами, и республиканцы, и демократы прямо, косвенно, сильнее, слабее, но, одним словом, они поддерживают сдерживание Китая, они поддерживают американский курс в отношении всеобъемлющей конкуренции с КНР. В этой связи новый срок Трампа будет логичным продолжением и его первого срока, и, что удивительно, но, тем не менее, президентского срока Байдена", - сказал собеседник агентства. При этом другой аспект, по словам эксперта, гораздо больше связан с личностью самого Трампа. "И здесь мы должны обратить внимание на то, что во время своего первого президентского срока Трамп, в общем-то, достаточно жестко пошел на обострение взаимоотношений с Китаем, началась торговая война. Но одновременно США и КНР успели подписать первую фазу торгового соглашения. В этой связи, конечно же, можно ожидать, что Трамп пойдет по тем же самым проторенным дорогам и не будет опасаться возможных столкновений интересов, не будет опасаться возможных обострений. В общем и целом, можно ожидать очередную фазу американо-китайской торговой войны", - сказал эксперт. Нежданов подчеркнул, что победа Трампа, тем не менее, внесет достаточно четкую ясность в американо-китайские отношения. "У сторон, несмотря на противоречия, несмотря на конфронтацию, несмотря на конкуренцию, имеются возможности по дипломатическому взаимодействию. И эти возможности, вероятнее всего, будут использованы, чтобы перевести эту американо-китайскую конкуренцию в управляемое русло. Что касается того, о чем говорят в Китае относительно выборов в США, здесь я бы, наверное, сказал так: что в КНР крайне трезво оценивают и существование межпартийного консенсуса республиканцев и демократов, и интерес в целом американской политической элиты к конкуренции с Китаем. И поэтому Китай трезво смотрит на ситуацию, понимая, что единственный для него путь выстоять в этой конкуренции - это укреплять собственные возможности, чем Китай на самом деле и занимается", - подытожил он. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485122.html

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