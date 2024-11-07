https://ria.ru/20241107/tramp-1982481821.html

Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков

Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024

Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков

Россия помнит слова Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:23

2024-11-07T18:23

2024-11-07T18:44

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия помнит слова Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его инаугурации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы все помним его слова о том, что он собирался предложить что-то для решения украинского кризиса еще до своей инаугурации", - заявил он журналистам.Также Песков в ответ на заявление кандидата от демократов Камалы Харрис о том, что президент России Владимир Путин может Трампа "съесть на ланч" отметил, что российский лидер не ест людей.Пресс-секретарь российского президента добавил, что рано делать какие-либо выводы по вопросу действий Трампа по Украине.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html

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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, nbc, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024