Рейтинг@Mail.ru
Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 07.11.2024 (обновлено: 18:44 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tramp-1982481821.html
Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков
Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024
Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков
Россия помнит слова Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:23
2024-11-07T18:44
россия
украина
в мире
сша
дональд трамп
nbc
дмитрий песков
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b735030459f457ad032de498697011.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия помнит слова Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его инаугурации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы все помним его слова о том, что он собирался предложить что-то для решения украинского кризиса еще до своей инаугурации", - заявил он журналистам.Также Песков в ответ на заявление кандидата от демократов Камалы Харрис о том, что президент России Владимир Путин может Трампа "съесть на ланч" отметил, что российский лидер не ест людей.Пресс-секретарь российского президента добавил, что рано делать какие-либо выводы по вопросу действий Трампа по Украине.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html
https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11bd357f346c12f8139e8b9667b7de1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, nbc, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Россия, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: Россия помнит о желании Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия помнит слова Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его инаугурации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы все помним его слова о том, что он собирался предложить что-то для решения украинского кризиса еще до своей инаугурации", - заявил он журналистам.
Дональд Трамп во время выступления во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине
Вчера, 17:24
Также Песков в ответ на заявление кандидата от демократов Камалы Харрис о том, что президент России Владимир Путин может Трампа "съесть на ланч" отметил, что российский лидер не ест людей.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что рано делать какие-либо выводы по вопросу действий Трампа по Украине.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине
Вчера, 08:31
 
РоссияУкраинаВ миреСШАДональд ТрампNBCДмитрий ПесковКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала