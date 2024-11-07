Трамп увеличит военную поддержку Израиля, заявил экс-посол США Брайза
Экс-посол США Брайза: Трамп увеличит военную поддержку Израиля, но с условием
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во время своего нового срока продолжит и даже увеличит военную поддержку Израиля, но с условием, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху остановит наступление в секторе Газа как можно быстрее, заявил РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.
"Трамп будет в целом поддерживать Нетаньяху, но новоизбранный президент также сказал, что он заключит сделку с Израилем для того, чтобы завершить войну. Так что я думаю, что Трамп продолжит и даже увеличит военную поддержку Израиля с условием, что Нетаньяху остановит наступление в Газе как можно быстрее. Вообще, Трамп и его команда четко дали понять, что их внешняя политика будет нацелена не на альянсы, как у Байдена, будь то НАТО, AUKUS и так далее. Они фокусируются на внешней политике США, для Трампа альянсы не будут иметь значения. Он как бизнесмен вернется к своей полностью деловой форме внешней политики, что означает: если та или иная страна хочет некой поддержки от США, то они должны что-то дать взамен. Его подход будет таковым, что у США нет друзей в мире, но есть интересы", - отметил Брайза.
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По словам американского дипломата, если та или иная страна поможет США преследовать их собственные интересы, то и Вашингтон подумает "об ответном позитивном шаге".
"И, как уже сказали многие высокопоставленные лица, лакмусовой бумажкой для Трампа станет торговый баланс. Если у США торговый профицит с той или иной страной, то они будут стремиться помогать, а если дефицит, то ждать от Вашингтона ничего не придется, и не важно, является ли та страна членом НАТО или нет. Так что и странам Южного Кавказа необходимо мыслить в этих рамках", - подчеркнул собеседник агентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.