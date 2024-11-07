https://ria.ru/20241107/tramp-1982479816.html

Трамп увеличит военную поддержку Израиля, заявил экс-посол США Брайза

Трамп увеличит военную поддержку Израиля, заявил экс-посол США Брайза - РИА Новости, 07.11.2024

Трамп увеличит военную поддержку Израиля, заявил экс-посол США Брайза

Избранный президент США Дональд Трамп во время своего нового срока продолжит и даже увеличит военную поддержку Израиля, но с условием, что израильский премьер... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:14

2024-11-07T18:14

2024-11-07T18:14

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

дональд трамп

биньямин нетаньяху

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во время своего нового срока продолжит и даже увеличит военную поддержку Израиля, но с условием, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху остановит наступление в секторе Газа как можно быстрее, заявил РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза. "Трамп будет в целом поддерживать Нетаньяху, но новоизбранный президент также сказал, что он заключит сделку с Израилем для того, чтобы завершить войну. Так что я думаю, что Трамп продолжит и даже увеличит военную поддержку Израиля с условием, что Нетаньяху остановит наступление в Газе как можно быстрее. Вообще, Трамп и его команда четко дали понять, что их внешняя политика будет нацелена не на альянсы, как у Байдена, будь то НАТО, AUKUS и так далее. Они фокусируются на внешней политике США, для Трампа альянсы не будут иметь значения. Он как бизнесмен вернется к своей полностью деловой форме внешней политики, что означает: если та или иная страна хочет некой поддержки от США, то они должны что-то дать взамен. Его подход будет таковым, что у США нет друзей в мире, но есть интересы", - отметил Брайза. По словам американского дипломата, если та или иная страна поможет США преследовать их собственные интересы, то и Вашингтон подумает "об ответном позитивном шаге". "И, как уже сказали многие высокопоставленные лица, лакмусовой бумажкой для Трампа станет торговый баланс. Если у США торговый профицит с той или иной страной, то они будут стремиться помогать, а если дефицит, то ждать от Вашингтона ничего не придется, и не важно, является ли та страна членом НАТО или нет. Так что и странам Южного Кавказа необходимо мыслить в этих рамках", - подчеркнул собеседник агентства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982238590.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, джо байден, нато, обсе, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году