Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа
Axios назвал возможных претендентов на посты в новой администрации Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа, среди них - конгрессвуман от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц.
"Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается (в качестве претендента - ред.) на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвуман Элиз Стефаник - ведущий (претендент - ред.) на пост посла (постоянного представителя - ред.) США при ООН", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.