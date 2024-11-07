https://ria.ru/20241107/tramp-1982435410.html

Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа

Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа

Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:55

2024-11-07T14:55

2024-11-07T14:55

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дональд трамп

роберт о'брайен

морган ортагус

оон

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа, среди них - конгрессвуман от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц. "Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается (в качестве претендента - ред.) на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвуман Элиз Стефаник - ведущий (претендент - ред.) на пост посла (постоянного представителя - ред.) США при ООН", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Кроме того, по информации собеседников портала, на пост главы ФБР может претендовать бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-представитель США по Ирану Брайан Хук также может получить пост в департаменте. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, роберт о'брайен, морган ортагус, оон, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024