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Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
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14:55 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982435410.html
Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа
Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа
Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:55
2024-11-07T14:55
в мире
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нью-йорк (город)
флорида
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа, среди них - конгрессвуман от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц. "Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается (в качестве претендента - ред.) на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвуман Элиз Стефаник - ведущий (претендент - ред.) на пост посла (постоянного представителя - ред.) США при ООН", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Кроме того, по информации собеседников портала, на пост главы ФБР может претендовать бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-представитель США по Ирану Брайан Хук также может получить пост в департаменте. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, роберт о'брайен, морган ортагус, оон, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен, Морган Ортагус, ООН, ФБР, NBC, Выборы президента США — 2024
Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа

Axios назвал возможных претендентов на посты в новой администрации Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский портал Axios назвал возможных претендентов на государственные посты в новой администрации выигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа, среди них - конгрессвуман от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц.
"Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается (в качестве претендента - ред.) на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвуман Элиз Стефаник - ведущий (претендент - ред.) на пост посла (постоянного представителя - ред.) США при ООН", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Кроме того, по информации собеседников портала, на пост главы ФБР может претендовать бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-представитель США по Ирану Брайан Хук также может получить пост в департаменте.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд ТрампРоберт О'БрайенМорган ОртагусООНФБРNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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