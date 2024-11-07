https://ria.ru/20241107/tramp-1982423588.html

Трамп будет подыгрывать России в противовес Китаю, заявил Титов

Трамп будет подыгрывать России в противовес Китаю, заявил Титов - РИА Новости, 07.11.2024

Трамп будет подыгрывать России в противовес Китаю, заявил Титов

Дональд Трамп прагматичный предприниматель, он будет подыгрывать России, пытаться перетащить ее на свою сторону от Китая, своего главного экономического... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:12

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борис титов

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп прагматичный предприниматель, он будет подыгрывать России, пытаться перетащить ее на свою сторону от Китая, своего главного экономического конкурента, заявил РИА Новости специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Если убрать мишуру и посмотреть на основные интересы Трампа, то увидим, что ⁠он предприниматель. То есть для него главный соперник – это экономический конкурент, то есть Китай. Он будет соперничать с ним любыми способами",- сказал он. Из этого, по его словам, вытекает, что⁠ ⁠Россия - не главный враг. "И выгода для Трампа заключается в том, чтобы перетащить Россию от Китая на свою сторону. Ну, по крайней мере, сделать нейтральной",- заметил собеседник агентства. "Скорее всего, будут снимать санкции – прежде всего экономические. Трамп прагматик, поэтому, несмотря на западные сентименты, войне – нет. Будет стараться останавливать, как сможет, подыгрывая России",- заключил Титов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, борис титов, выборы президента сша — 2024