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Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
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12:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982396758.html
Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки
Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки
Состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:23
2024-11-07T12:23
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
илон маск
камала харрис
tesla motors
amazon
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на рекордную за день величину после того, как Дональд Трамп выиграл второй президентский срок... Чистое состояние миллиардеров во главе с Илоном Маском, самым богатым человеком в мире, выросло на 63,5 миллиарда долларов в среду", - говорится в статье. Агентство отмечает, что это самый большой суточный прирост с тех пор, как в 2012 году начал составляться BBI. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Американские фондовые индексы в среду обновили исторические рекорды, доллар подорожал при этом почти на 2% к иене и евро. Сильнее всех из десятки миллиардеров разбогател Маск - на 26,5 миллиарда, до 290,3 миллиарда долларов. Такой прирост последовал за удорожанием акций Tesla почти на 15%. Трамп ранее заявлял, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников, в том числе и Маска, на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - на 1,82 миллиарда, до 159,5 миллиарда, американский предприниматель Уоррен Баффетт - на 7,58 миллиарда долларов, до 147,8 миллиарда. При этом состояние сократилось лишь у владельца французского производителя предметов роскоши LVMH Бернара Арно (на 2,85 миллиарда) и основателя Meta* Марка Цукерберга (на 80,9 миллиона долларов).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241107/mask-1982394095.html
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, илон маск, камала харрис, tesla motors, amazon, microsoft corporation, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Tesla motors, Amazon, Microsoft Corporation, Выборы президента США — 2024, В мире
Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки

BBI: победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
"Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на рекордную за день величину после того, как Дональд Трамп выиграл второй президентский срок... Чистое состояние миллиардеров во главе с Илоном Маском, самым богатым человеком в мире, выросло на 63,5 миллиарда долларов в среду", - говорится в статье. Агентство отмечает, что это самый большой суточный прирост с тех пор, как в 2012 году начал составляться BBI.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа
Вчера, 12:14
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Американские фондовые индексы в среду обновили исторические рекорды, доллар подорожал при этом почти на 2% к иене и евро.
Сильнее всех из десятки миллиардеров разбогател Маск - на 26,5 миллиарда, до 290,3 миллиарда долларов. Такой прирост последовал за удорожанием акций Tesla почти на 15%. Трамп ранее заявлял, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников, в том числе и Маска, на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - на 1,82 миллиарда, до 159,5 миллиарда, американский предприниматель Уоррен Баффетт - на 7,58 миллиарда долларов, до 147,8 миллиарда. При этом состояние сократилось лишь у владельца французского производителя предметов роскоши LVMH Бернара Арно (на 2,85 миллиарда) и основателя Meta* Марка Цукерберга (на 80,9 миллиона долларов).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
СШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисTesla motorsAmazonMicrosoft CorporationВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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