https://ria.ru/20241107/tramp-1982396758.html

Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки

Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки - РИА Новости, 07.11.2024

Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки

Состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:23

2024-11-07T12:23

2024-11-07T12:23

сша

вашингтон (штат)

флорида

дональд трамп

илон маск

камала харрис

tesla motors

amazon

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за прошедшие сутки выросло на рекордные 63,5 миллиарда долларов за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на рекордную за день величину после того, как Дональд Трамп выиграл второй президентский срок... Чистое состояние миллиардеров во главе с Илоном Маском, самым богатым человеком в мире, выросло на 63,5 миллиарда долларов в среду", - говорится в статье. Агентство отмечает, что это самый большой суточный прирост с тех пор, как в 2012 году начал составляться BBI. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Американские фондовые индексы в среду обновили исторические рекорды, доллар подорожал при этом почти на 2% к иене и евро. Сильнее всех из десятки миллиардеров разбогател Маск - на 26,5 миллиарда, до 290,3 миллиарда долларов. Такой прирост последовал за удорожанием акций Tesla почти на 15%. Трамп ранее заявлял, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников, в том числе и Маска, на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - на 1,82 миллиарда, до 159,5 миллиарда, американский предприниматель Уоррен Баффетт - на 7,58 миллиарда долларов, до 147,8 миллиарда. При этом состояние сократилось лишь у владельца французского производителя предметов роскоши LVMH Бернара Арно (на 2,85 миллиарда) и основателя Meta* Марка Цукерберга (на 80,9 миллиона долларов).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241107/mask-1982394095.html

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сша

вашингтон (штат)

флорида

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