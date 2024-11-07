Эксперт оценил шансы Трампа на нормализацию отношений с Россией
Эксперт Жаке: Трамп, скорее всего, заставит Киев вести переговоры с Россией
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Выигравший выборы в США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев вести переговоры с РФ, сократив или пригрозив полностью прекратить военную помощь Украине, однако нормализация отношений Вашингтона с Москвой будет нелегкой, поскольку Трамп может столкнуться с противодействием в этом вопросе со стороны части конгресса, Пентагона, ЦРУ, а также из-за опасений потерять доверие общественности, сказал РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
"Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве. Однако ему будет нелегко пойти на уступки России из опасений за сохранение авторитета в глазах общественности США. Более того, в вопросах, связанных с Россией и российско-украинским конфликтом, он может столкнуться с противодействием части конгресса, Пентагона, ЦРУ, а также военно-промышленного комплекса, других стран НАТО", - считает эксперт.
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При этом он полагает, что "российское досье" все же не будет у нового американского президента главным. "Россия не является главной заботой Трампа, его больше беспокоит экономическое лидерство Америки и, в частности, вопросы двусторонней торговли с Китаем: во время своего первого срока он затеял "торговую войну" с Китаем, обвиняя Пекин в недобросовестной деятельности в области технологий и интеллектуальной собственности", - сказал собеседник агентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.