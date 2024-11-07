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Эксперт оценил шансы Трампа на нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
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12:11 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982393524.html
Эксперт оценил шансы Трампа на нормализацию отношений с Россией
Эксперт оценил шансы Трампа на нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперт оценил шансы Трампа на нормализацию отношений с Россией
Выигравший выборы в США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев вести переговоры с РФ, сократив или пригрозив полностью прекратить военную помощь Украине,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:11
2024-11-07T12:11
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
камала харрис
джо байден
министерство обороны сша
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Выигравший выборы в США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев вести переговоры с РФ, сократив или пригрозив полностью прекратить военную помощь Украине, однако нормализация отношений Вашингтона с Москвой будет нелегкой, поскольку Трамп может столкнуться с противодействием в этом вопросе со стороны части конгресса, Пентагона, ЦРУ, а также из-за опасений потерять доверие общественности, сказал РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. "Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве. Однако ему будет нелегко пойти на уступки России из опасений за сохранение авторитета в глазах общественности США. Более того, в вопросах, связанных с Россией и российско-украинским конфликтом, он может столкнуться с противодействием части конгресса, Пентагона, ЦРУ, а также военно-промышленного комплекса, других стран НАТО", - считает эксперт. При этом он полагает, что "российское досье" все же не будет у нового американского президента главным. "Россия не является главной заботой Трампа, его больше беспокоит экономическое лидерство Америки и, в частности, вопросы двусторонней торговли с Китаем: во время своего первого срока он затеял "торговую войну" с Китаем, обвиняя Пекин в недобросовестной деятельности в области технологий и интеллектуальной собственности", - сказал собеседник агентства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
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в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, камала харрис, джо байден, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил шансы Трампа на нормализацию отношений с Россией

Эксперт Жаке: Трамп, скорее всего, заставит Киев вести переговоры с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Выигравший выборы в США Дональд Трамп, скорее всего, заставит Киев вести переговоры с РФ, сократив или пригрозив полностью прекратить военную помощь Украине, однако нормализация отношений Вашингтона с Москвой будет нелегкой, поскольку Трамп может столкнуться с противодействием в этом вопросе со стороны части конгресса, Пентагона, ЦРУ, а также из-за опасений потерять доверие общественности, сказал РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
"Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве. Однако ему будет нелегко пойти на уступки России из опасений за сохранение авторитета в глазах общественности США. Более того, в вопросах, связанных с Россией и российско-украинским конфликтом, он может столкнуться с противодействием части конгресса, Пентагона, ЦРУ, а также военно-промышленного комплекса, других стран НАТО", - считает эксперт.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине
6 ноября, 11:21
При этом он полагает, что "российское досье" все же не будет у нового американского президента главным. "Россия не является главной заботой Трампа, его больше беспокоит экономическое лидерство Америки и, в частности, вопросы двусторонней торговли с Китаем: во время своего первого срока он затеял "торговую войну" с Китаем, обвиняя Пекин в недобросовестной деятельности в области технологий и интеллектуальной собственности", - сказал собеседник агентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
6 ноября, 13:36
 
В миреСШАРоссияКиевДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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