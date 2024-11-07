https://ria.ru/20241107/tramp-1982388973.html

Трамп кажется более пророссийским, чем Байден, заявил Туск

Трамп кажется более пророссийским, чем Байден, заявил Туск - РИА Новости, 07.11.2024

Трамп кажется более пророссийским, чем Байден, заявил Туск

Избранный президент США Дональд Трамп кажется более пророссийским чем уходящий президент Джо Байден, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:46

2024-11-07T11:46

2024-11-07T11:46

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ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп кажется более пророссийским чем уходящий президент Джо Байден, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Подходы к Путину, к России, к ситуации на Украине – одни у президента Трампа, другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно. Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия", - сказал Туск. При этом он отметил что Трамп "может удивлять решениями и маневрами". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982359190.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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