Трамп кажется более пророссийским, чем Байден, заявил Туск
Премьер Польши Туск: Трамп кажется более пророссийским, чем Байден
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп кажется более пророссийским чем уходящий президент Джо Байден, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Подходы к Путину, к России, к ситуации на Украине – одни у президента Трампа, другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно. Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия", - сказал Туск.
При этом он отметил что Трамп "может удивлять решениями и маневрами".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.