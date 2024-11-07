Трамп может объявить Украину финансовой проблемой Европы, заявили в НАТО
Экс-адмирал Ставридис: Трамп может объявить Украину финансовой проблемой Европы
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах в США экс-президент Дональд Трамп после вступления в должность может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, а от Европы - самим решать проблему по финансированию Украины, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.
"Ожидайте, что одним из первых запросов от Вашингтона после инаугурации будет увеличение европейских (и канадских) расходов на оборону как минимум до 2,5% от ВВП, а возможно, и до 3% ... Также последует требование, чтобы европейцы фактически взяли на себя финансирование Украины", - написал он.
Он добавил, что вероятный подход новой администрации Трампа по Украине будет заключаться в том, чтобы просто сказать европейцам: "Это ваша проблема, разбирайтесь с ней".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.