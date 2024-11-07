https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html

"Кричат от ярости": во Франции неожиданно высказались о Трампе и БРИКС

"Кричат от ярости": во Франции неожиданно высказались о Трампе и БРИКС - РИА Новости, 07.11.2024

"Кричат от ярости": во Франции неожиданно высказались о Трампе и БРИКС

Движение БРИКС и избранный президент США Дональд Трамп уничтожат "ястребов" в НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T08:45

2024-11-07T08:45

2024-11-07T08:45

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Движение БРИКС и избранный президент США Дональд Трамп уничтожат "ястребов" в НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.По словам политика, члены альянса, выступающие за военные действия, и глобалисты крайне недовольны победой Трампа на выборах."Этим вечером они кричат от ярости <…>, но это не имеет значения. На самом деле для них уже все кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!", — написал он.Как отметил Филиппо, будущее принадлежит свободным народам и патриотам своих стран.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10:00 мск) в среду был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, франция, дональд трамп, камала харрис, брикс, нато