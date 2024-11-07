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СМИ: адвокаты Трампа пытаются не допустить приговора по делу против него - РИА Новости, 07.11.2024
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07:13 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982344301.html
СМИ: адвокаты Трампа пытаются не допустить приговора по делу против него
СМИ: адвокаты Трампа пытаются не допустить приговора по делу против него - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: адвокаты Трампа пытаются не допустить приговора по делу против него
Адвокаты Дональда Трампа пытаются не допустить вынесения судебного приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:13
2024-11-07T07:13
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа пытаются не допустить вынесения судебного приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Судья Хуан Мерчан также постановил, что решение по просьбе адвокатов отклонить обвинительное заключение против бывшего президента будет вынесено 12 ноября. "Команда юристов Трампа постарается обеспечить, чтобы приговор не был вынесен. Если раньше они были сосредоточены на затягивании разбирательства по этому делу, то теперь команда намерена попытаться добиться его полной отмены", - сообщил CNN неназванный источник, знакомый со стратегией адвокатов политика. Согласно данным телеканала, адвокаты Трампа должны представить иск до 12 ноября, утверждая, что как избранный президент он имеет право на ту же конституционную защиту от прокуроров, что и действующий президент. По данным CNN, если судья захочет оставить приговор Трампу в силе, то адвокаты политика могут попросить судью отложить вынесение приговора Трампу, чтобы они могли подать апелляцию. "Если судья не удовлетворит их (запрос - ред.), то адвокаты (политика - ред.) планируют обжаловать решение об иммунитете в апелляционных судах штатов и, возможно, в Верховном суде США, чтобы попросить суды отложить вынесение приговора Трампу до тех пор, пока не будут исчерпаны все апелляции, что может занять месяцы", - добавляет телеканал. CNN отмечает, что если Трампу вынесут приговор по делу о подлоге документов, то политика ожидают четыре года тюремного заключения. Однако ему могут заменить тюремный срок на общественные работы или домашний арест. По данным CNN, любое вынесение приговора осложняется тем, что инаугурация Трампа должна пройти в январе 2025 года. Телеканал полагает, что адвокаты Трампа сформулируют апелляции так, чтобы оспорить возможность судьи штата выносить приговор избранному президенту, что может затянуть дело на долгие годы. Отмечается, что так как судебное дело против Трампа о подлоге заведено на уровне штата, то он не сможет "сам себя помиловать", когда он приступит к обязанностям президента в 2025 году. Суд Нью-Йорка планирует после выборов, 26 ноября, вынести Трампу приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Среди возможных наказаний - тюремное заключение. Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена. Трампу предъявлено в общей сложности около 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html
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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, trump organization, в мире
США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Trump Organization, В мире
СМИ: адвокаты Трампа пытаются не допустить приговора по делу против него

CNN: адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Адвокаты Дональда Трампа пытаются не допустить вынесения судебного приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее суд Нью-Йорка перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Судья Хуан Мерчан также постановил, что решение по просьбе адвокатов отклонить обвинительное заключение против бывшего президента будет вынесено 12 ноября.
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"Команда юристов Трампа постарается обеспечить, чтобы приговор не был вынесен. Если раньше они были сосредоточены на затягивании разбирательства по этому делу, то теперь команда намерена попытаться добиться его полной отмены", - сообщил CNN неназванный источник, знакомый со стратегией адвокатов политика.
Согласно данным телеканала, адвокаты Трампа должны представить иск до 12 ноября, утверждая, что как избранный президент он имеет право на ту же конституционную защиту от прокуроров, что и действующий президент. По данным CNN, если судья захочет оставить приговор Трампу в силе, то адвокаты политика могут попросить судью отложить вынесение приговора Трампу, чтобы они могли подать апелляцию.
"Если судья не удовлетворит их (запрос - ред.), то адвокаты (политика - ред.) планируют обжаловать решение об иммунитете в апелляционных судах штатов и, возможно, в Верховном суде США, чтобы попросить суды отложить вынесение приговора Трампу до тех пор, пока не будут исчерпаны все апелляции, что может занять месяцы", - добавляет телеканал.
CNN отмечает, что если Трампу вынесут приговор по делу о подлоге документов, то политика ожидают четыре года тюремного заключения. Однако ему могут заменить тюремный срок на общественные работы или домашний арест. По данным CNN, любое вынесение приговора осложняется тем, что инаугурация Трампа должна пройти в январе 2025 года.
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Телеканал полагает, что адвокаты Трампа сформулируют апелляции так, чтобы оспорить возможность судьи штата выносить приговор избранному президенту, что может затянуть дело на долгие годы. Отмечается, что так как судебное дело против Трампа о подлоге заведено на уровне штата, то он не сможет "сам себя помиловать", когда он приступит к обязанностям президента в 2025 году.
Суд Нью-Йорка планирует после выборов, 26 ноября, вынести Трампу приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Среди возможных наказаний - тюремное заключение.
Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
Трампу предъявлено в общей сложности около 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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