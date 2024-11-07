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Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания - РИА Новости, 07.11.2024
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06:55 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982343649.html
Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания
Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания - РИА Новости, 07.11.2024
Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания
Заявления Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в случае его избрания президентом США, сделанные в ходе предвыборной кампании, достаточно... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:55
2024-11-07T06:55
сша
украина
севастополь
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Заявления Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в случае его избрания президентом США, сделанные в ходе предвыборной кампании, достаточно самоуверенны и неизвестно, получится ли ему их реализовать, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Трамп говорил, что будет проводить протекционистскую политику, и, наверное, давно пора президенту США сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны. Во время предвыборной кампании он декларировал, что США не собираются брать на себя львиную долю расходов по поддержанию боеспособности НАТО и в том числе – что важно для нас – режима на Украине. Заявления о том, что он обещает урегулировать в короткий срок украинский конфликт – достаточно самоуверенные, но сам тон интересен для нас. А сможет ли он реализовать те обещания, что давал – большой вопрос, во всяком случае намерение есть", - сказала Алтабаева. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241107/posol-1982343489.html
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сша, украина, севастополь, дональд трамп, екатерина алтабаева, камала харрис, нато, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Украина, Севастополь, Дональд Трамп, Екатерина Алтабаева, Камала Харрис, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
Сенатор усомнилась в том, что Трамп выполнит свои миротворческие обещания

Сенатор Алтабаева: нет уверенности, что Трамп выполнит миротворческие обещания

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Заявления Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине в случае его избрания президентом США, сделанные в ходе предвыборной кампании, достаточно самоуверенны и неизвестно, получится ли ему их реализовать, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Трамп говорил, что будет проводить протекционистскую политику, и, наверное, давно пора президенту США сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны. Во время предвыборной кампании он декларировал, что США не собираются брать на себя львиную долю расходов по поддержанию боеспособности НАТО и в том числе – что важно для нас – режима на Украине. Заявления о том, что он обещает урегулировать в короткий срок украинский конфликт – достаточно самоуверенные, но сам тон интересен для нас. А сможет ли он реализовать те обещания, что давал – большой вопрос, во всяком случае намерение есть", - сказала Алтабаева.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях
06:53
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США
06:24
 
СШАУкраинаСевастопольДональд ТрампЕкатерина АлтабаеваКамала ХаррисНАТОNBCВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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