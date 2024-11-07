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"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
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06:24 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США
Ближайшие три месяца до вступления в должность объявленного победителем на выборах президента США Дональда Трампа могут быть очень рискованными из-за стремления РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:24
2024-11-07T06:24
сша
украина
россия
сергей михеев
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Ближайшие три месяца до вступления в должность объявленного победителем на выборах президента США Дональда Трампа могут быть очень рискованными из-за стремления определенных сил к продолжению войны на Украине, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. "Трамп вступит в должность только через три месяца. И это три очень рискованных месяца. Потому что в эти три месяца все те, кто хочет продолжения войны, включая (Владимира – ред.) Зеленского и его кураторов, могут предпринять отчаянные усилия по ее продолжению. Например, попытаться сконцентрировать силы и ударить по территории России, наподобие того, что было в Курской области... Могут ли на это решиться люди в Киеве или в Лондоне – да, могут. Но при этом надо понимать, что эти усилия будут поперек Трамповских заявлений. И если у них ничего не выйдет, то у них осложнятся отношения с Трампом", - сказал Михеев. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, украина, россия, сергей михеев, дональд трамп, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), nbc, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Россия, Сергей Михеев, Дональд Трамп, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), NBC, В мире, Выборы президента США — 2024
"Ближайшие три месяца". Политолог сделал предупреждение после выборов в США

Эксперт Михеев: три месяца до вступления в должность Трампа сопряжены с риском

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Ближайшие три месяца до вступления в должность объявленного победителем на выборах президента США Дональда Трампа могут быть очень рискованными из-за стремления определенных сил к продолжению войны на Украине, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
"Трамп вступит в должность только через три месяца. И это три очень рискованных месяца. Потому что в эти три месяца все те, кто хочет продолжения войны, включая (Владимира – ред.) Зеленского и его кураторов, могут предпринять отчаянные усилия по ее продолжению. Например, попытаться сконцентрировать силы и ударить по территории России, наподобие того, что было в Курской области... Могут ли на это решиться люди в Киеве или в Лондоне – да, могут. Но при этом надо понимать, что эти усилия будут поперек Трамповских заявлений. И если у них ничего не выйдет, то у них осложнятся отношения с Трампом", - сказал Михеев.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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