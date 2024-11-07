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Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов - РИА Новости, 07.11.2024
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04:24 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982337229.html
Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов
Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов - РИА Новости, 07.11.2024
Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, пожелали ему... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:24
2024-11-07T04:24
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
хиллари клинтон
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, пожелали ему успехов по случаю его победы на новых выборах. "Американский народ проголосовал, а Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс станут следующими президентом и вице-президентом США. Мы желаем им успехов и надеемся, что они будут управлять для всех нас", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице Билла Клинтона в соцсети X. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире, хиллари клинтон
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире, Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов

Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов после новой победы на выборах

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, пожелали ему успехов по случаю его победы на новых выборах.
"Американский народ проголосовал, а Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс станут следующими президентом и вице-президентом США. Мы желаем им успехов и надеемся, что они будут управлять для всех нас", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице Билла Клинтона в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СМИ: на Западе обсуждают шанс снятия санкций с России после победы Трампа
03:35
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эксперт оценил перспективы Трампа по влиянию на переговоры о СНВ
03:09
 
СШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В миреХиллари Клинтон
 
 
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