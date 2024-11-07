Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов
Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов после новой победы на выборах
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, пожелали ему успехов по случаю его победы на новых выборах.
"Американский народ проголосовал, а Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс станут следующими президентом и вице-президентом США. Мы желаем им успехов и надеемся, что они будут управлять для всех нас", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице Билла Клинтона в соцсети X.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.