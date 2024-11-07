https://ria.ru/20241107/tramp-1982337229.html

Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов

Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов - РИА Новости, 07.11.2024

Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, пожелали ему... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T04:24

2024-11-07T04:24

2024-11-07T04:24

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хиллари клинтон

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, пожелали ему успехов по случаю его победы на новых выборах. "Американский народ проголосовал, а Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс станут следующими президентом и вице-президентом США. Мы желаем им успехов и надеемся, что они будут управлять для всех нас", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице Билла Клинтона в соцсети X. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html

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