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Эксперт исключил ядерную войну при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024
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03:18 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982335853.html
Эксперт исключил ядерную войну при Трампе
Эксперт исключил ядерную войну при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперт исключил ядерную войну при Трампе
Конфликт между Россией и Украиной не перерастет в ядерную войну в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, потому что мир уже был напуган... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:18
2024-11-07T03:18
сша
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не перерастет в ядерную войну в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, потому что мир уже был напуган подобной перспективой и отказался от "плана" Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Силы ядерного сдерживания есть у ведущих мировых держав, в том числе у Соединенных Штатов и у России. А мы обладаем крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия. И вот этот статус-кво, ядерный статус-кво, он уже существует. И когда мир в очередной раз был на грани ядерной войны, а это было недавно, когда начались угрозы о применении Украиной ядерной бомбы, которая якобы у них есть, либо которую якобы они могут собрать. И после гонки вооружений, и после учений, которые проводил альянс (НАТО – ред.) у границ России, когда передали истребители F-16 – носители ядерного оружия, когда были призывы наносить удары в глубину российской территории и о передаче, собственно говоря, тех же "Томагавков" и других ракет, и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана Зеленского", - сказал Гагин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности перерастания российско-украинского конфликта в ядерную войну в случае победы Трампа на выборах президентах США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982334773.html
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сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, нато, nbc, f-16, ян гагин, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, NBC, F-16, Ян Гагин, В мире, Выборы президента США — 2024
Эксперт исключил ядерную войну при Трампе

Эксперт: при Трампе конфликт между РФ и Украиной не перерастет в ядерную войну

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не перерастет в ядерную войну в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, потому что мир уже был напуган подобной перспективой и отказался от "плана" Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
«
"Силы ядерного сдерживания есть у ведущих мировых держав, в том числе у Соединенных Штатов и у России. А мы обладаем крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия. И вот этот статус-кво, ядерный статус-кво, он уже существует. И когда мир в очередной раз был на грани ядерной войны, а это было недавно, когда начались угрозы о применении Украиной ядерной бомбы, которая якобы у них есть, либо которую якобы они могут собрать. И после гонки вооружений, и после учений, которые проводил альянс (НАТО – ред.) у границ России, когда передали истребители F-16 – носители ядерного оружия, когда были призывы наносить удары в глубину российской территории и о передаче, собственно говоря, тех же "Томагавков" и других ракет, и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана Зеленского", - сказал Гагин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности перерастания российско-украинского конфликта в ядерную войну в случае победы Трампа на выборах президентах США.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Американский эксперт проанализировал победу Трампа
03:05
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Госдуме посоветовали НАТО самораспуститься
02:50
 
СШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОNBCF-16Ян ГагинВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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