Эксперт исключил ядерную войну при Трампе
Эксперт: при Трампе конфликт между РФ и Украиной не перерастет в ядерную войну
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не перерастет в ядерную войну в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, потому что мир уже был напуган подобной перспективой и отказался от "плана" Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
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"Силы ядерного сдерживания есть у ведущих мировых держав, в том числе у Соединенных Штатов и у России. А мы обладаем крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия. И вот этот статус-кво, ядерный статус-кво, он уже существует. И когда мир в очередной раз был на грани ядерной войны, а это было недавно, когда начались угрозы о применении Украиной ядерной бомбы, которая якобы у них есть, либо которую якобы они могут собрать. И после гонки вооружений, и после учений, которые проводил альянс (НАТО – ред.) у границ России, когда передали истребители F-16 – носители ядерного оружия, когда были призывы наносить удары в глубину российской территории и о передаче, собственно говоря, тех же "Томагавков" и других ракет, и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана Зеленского", - сказал Гагин, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности перерастания российско-украинского конфликта в ядерную войну в случае победы Трампа на выборах президентах США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.