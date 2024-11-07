https://ria.ru/20241107/tramp-1982334773.html

Американский эксперт проанализировал победу Трампа

Американский эксперт проанализировал победу Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Американский эксперт проанализировал победу Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отчасти является результатом неэффективного управления страной демократами, поныне занимавшими Белый дом,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T03:05

2024-11-07T03:05

2024-11-07T03:05

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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя – РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отчасти является результатом неэффективного управления страной демократами, поныне занимавшими Белый дом, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. "Победа Трампа отчасти является результатом неспособности демократической партии эффективно управлять и внушать уверенность избирателям среднего и рабочего класса в своей экономической политике и способности бороться с инфляцией", – сказал Кузмаров агентству, комментируя итоги выборов. Демократы, отметил он, также глупо ввязались в "бесполезную войну" на Украине, которую Трамп пообещал остановить. "Американцы устали от этой войны, поскольку она поставила нас на грань ядерной войны, а американцы в целом не любят поддерживать войну, в которой невозможно победить", – добавил Кузмаров. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982333815.html

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сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире