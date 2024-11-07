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Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис в голосах выборщиков - РИА Новости, 07.11.2024
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02:40 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982333815.html
Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис в голосах выборщиков
Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис в голосах выборщиков - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис в голосах выборщиков
Избранный президент США Дональд Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:40
2024-11-07T02:40
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
камала харрис
джо байден
флорида
вашингтон (штат)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. В среду Трампа с победой поздравила и сама Харрис, и действующий президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982333621.html
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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, джо байден, флорида, вашингтон (штат), сша, в мире
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Флорида, Вашингтон (штат), США, В мире
Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис в голосах выборщиков

Fox: Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис до 295 голосов выборщиков

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News.
Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
В среду Трампа с победой поздравила и сама Харрис, и действующий президент США Джо Байден.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Выборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденФлоридаВашингтон (штат)СШАВ мире
 
 
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