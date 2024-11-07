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Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти - РИА Новости, 07.11.2024
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02:27 07.11.2024 (обновлено: 02:28 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tramp-1982333621.html
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти
Избранный президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом по вопросу передачи власти РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:27
2024-11-07T02:28
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем, заявили в штабе республиканца. "Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом для обеспечения плавного перехода между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи", - сообщил директор по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг. Он подчеркнул, что встреча в Белом доме состоится в скором будущем. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982332704.html
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сша
вашингтон (штат)
флорида
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти

Трамп вскоре посетит Белый дом для встречи с Байденом по вопросу передачи власти

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем, заявили в штабе республиканца.
«
"Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом для обеспечения плавного перехода между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи", - сообщил директор по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Администрация Байдена обсудила с командой Трампа передачу власти
02:00
Он подчеркнул, что встреча в Белом доме состоится в скором будущем.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах
02:11
 
СШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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