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Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти
Избранный президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом по вопросу передачи власти РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:27
2024-11-07T02:27
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем, заявили в штабе республиканца. "Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом для обеспечения плавного перехода между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи", - сообщил директор по коммуникациям штаба республиканца Стивен Чанг. Он подчеркнул, что встреча в Белом доме состоится в скором будущем. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп обсудит с Байденом в Белом доме вопрос передачи власти
Трамп вскоре посетит Белый дом для встречи с Байденом по вопросу передачи власти