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Экс-генсек НАТО предположил, что Трамп сможет приблизить мир на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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02:04 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982332812.html
Экс-генсек НАТО предположил, что Трамп сможет приблизить мир на Украине
Экс-генсек НАТО предположил, что Трамп сможет приблизить мир на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Экс-генсек НАТО предположил, что Трамп сможет приблизить мир на Украине
Непредсказуемость уже заявившего о победе на выборах в США экс-президента Дональда Трампа и его желание побеждать могут поспособствовать мирному урегулированию... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:04
2024-11-07T02:04
сша
киев
дональд трамп
андерс фог расмуссен
украина
нато
politico
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Непредсказуемость уже заявившего о победе на выборах в США экс-президента Дональда Трампа и его желание побеждать могут поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Мы могли бы использовать комбинацию непредсказуемости Трампа и его желания быть победителем и сделать из этого сильную формулу для продвижения процесса мирного урегулирования на Украине", - сказал он в интервью газете Politico. В то же время Расмуссен полагает, что Трамп не будет навязывать Киеву мирное соглашение, которое бы на Украине сочли "нечестным". Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241107/orban-1982331842.html
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сша, киев, дональд трамп, андерс фог расмуссен, украина, нато, politico, дмитрий песков, в мире
США, Киев, Дональд Трамп, Андерс Фог Расмуссен, Украина, НАТО, Politico, Дмитрий Песков, В мире
Экс-генсек НАТО предположил, что Трамп сможет приблизить мир на Украине

Экс-генсек НАТО: непредсказуемость Трампа может приблизить мир на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Непредсказуемость уже заявившего о победе на выборах в США экс-президента Дональда Трампа и его желание побеждать могут поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Мы могли бы использовать комбинацию непредсказуемости Трампа и его желания быть победителем и сделать из этого сильную формулу для продвижения процесса мирного урегулирования на Украине", - сказал он в интервью газете Politico.
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В то же время Расмуссен полагает, что Трамп не будет навязывать Киеву мирное соглашение, которое бы на Украине сочли "нечестным".
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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СШАКиевДональд ТрампАндерс Фог РасмуссенУкраинаНАТОPoliticoДмитрий ПесковВ мире
 
 
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