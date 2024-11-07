https://ria.ru/20241107/torgi-1982326342.html

Мосбиржа прекратит торги акциями Росбанка

Мосбиржа прекратит торги акциями Росбанка - РИА Новости, 07.11.2024

Мосбиржа прекратит торги акциями Росбанка

Московская биржа с 14 ноября прекращает торги акциями Росбанка в связи с его присоединением к Т-банку, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:18

2024-11-07T00:18

2024-11-07T00:18

росбанк

московская биржа

тинькофф. кредитные системы

экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московская биржа с 14 ноября прекращает торги акциями Росбанка в связи с его присоединением к Т-банку, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 06.11.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 14.11.2024 в отношении следующих ценных бумаг: публичное акционерное общество Росбанк, акции обыкновенные", - говорится в сообщении. Основанием принятия решения стало "наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже (предстоящее направление заявления о внесении записи о завершении реорганизации в регистрирующий орган)". "... В связи с реорганизацией ПАО Росбанк в форме присоединения к АО "ТБанк", при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами: ПАО Росбанк акции обыкновенные… с 14.11.2024 нет допустимых кодов расчетов", - добавила позже торговая площадка. Отсутствие допустимых кодов расчетов означает, что торги ценными бумагами не проводятся. МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), в марте объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Завершить интеграцию банки планируют в первом квартале 2025 года. В начале ноября акционеры обеих кредитных организаций одобрили присоединение Росбанка к Т-Банку.

https://ria.ru/20240930/mosbirzha-1975577455.html

https://ria.ru/20240802/ssha-1963735527.html

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росбанк, московская биржа, тинькофф. кредитные системы, экономика