https://ria.ru/20241107/toplivo-1982441274.html
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз - РИА Новости, 07.11.2024
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз
Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:23
2024-11-07T15:23
2024-11-07T15:23
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "В части топлива аграрии полностью обеспечены ГСМ для бесперебойной работы. Здесь совместно с Минэнерго ведем мониторинг ценовой ситуации", - сказала Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз
Глава Минсельхоза Лут: российские сельхозпроизводители полностью обеспечены ГСМ