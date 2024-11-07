https://ria.ru/20241107/toplivo-1982441274.html

Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз

Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз - РИА Новости, 07.11.2024

Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз

Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:23

2024-11-07T15:23

2024-11-07T15:23

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "В части топлива аграрии полностью обеспечены ГСМ для бесперебойной работы. Здесь совместно с Минэнерго ведем мониторинг ценовой ситуации", - сказала Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг.

https://ria.ru/20241107/zerno-1982438923.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)