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Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз - РИА Новости, 07.11.2024
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15:23 07.11.2024
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Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз - РИА Новости, 07.11.2024
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз
Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:23
2024-11-07T15:23
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "В части топлива аграрии полностью обеспечены ГСМ для бесперебойной работы. Здесь совместно с Минэнерго ведем мониторинг ценовой ситуации", - сказала Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Российские аграрии полностью обеспечены ГСМ, сообщил Минсельхоз

Глава Минсельхоза Лут: российские сельхозпроизводители полностью обеспечены ГСМ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы в Красноярском крае
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"В части топлива аграрии полностью обеспечены ГСМ для бесперебойной работы. Здесь совместно с Минэнерго ведем мониторинг ценовой ситуации", - сказала Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг.
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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