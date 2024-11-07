https://ria.ru/20241107/szfo-1982453306.html

Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе

Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе - РИА Новости, 07.11.2024

Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутатов Архангельской области об увеличении выплаты по программе "Земский работник культуры" до двух... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:26

2024-11-07T16:26

2024-11-07T16:26

архангельская область

архангельская область

вологодская область

татьяна голикова

архангельское областное собрание депутатов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноя – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутатов Архангельской области об увеличении выплаты по программе "Земский работник культуры" до двух миллионов рублей для специалистов, которые приезжают работать в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области. Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева представила инициативу на 66-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в Вологодской области. Законодатели Архангельской области предложили увеличить до двух миллионов рублей единовременную выплату по программе "Земский работник культуры" для специалистов, прибывших на работу в населенные пункты Арктической зоны РФ. Программа "Земский работник культуры" начнет действовать в России с 2025 года по аналогии с действующими программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Размер выплаты составит миллион рублей, а в субъектах Дальневосточного федерального округа и в новых регионах России - два миллиона рублей. "Сегодня по ряду программ, таких как льготная ипотека, "Дальневосточный и арктический гектар", действуют равные условия для дальневосточных и северных территорий. Мы предлагаем по аналогии повысить выплату для работников культуры, чтобы привлечь и удержать кадры в отдаленных населенных пунктах", – рассказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Как сообщили в совете депутатов Архангельской области, ПАСЗР поддержало соответствующее обращение, которое будет направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. В целом участники Парламентской Ассоциации Северо-Запада рассмотрели около 30 вопросов. В их числе инициативы, касающиеся льготного налогообложения предпринимателей Крайнего Севера, модернизации и функционирования почтовых отделений на сельских территориях, поддержки инвестиционных проектов для развития туристической инфраструктуры, предоставления ежемесячных выплат приемным родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, и другие предложения. Межпарламентское сотрудничество регионов Северо-Запада развивается уже 30 лет. Первая (учредительная) конференция, на которой был подписан договор об образовании Северо-Западной Парламентской Ассоциации и принят ее устав, состоялась 17 ноября 1994 года. В рамках 66-го межпарламентского форума состоялось торжественное заседание, посвященное юбилейной дате. По мнению заместителя председателя Архангельского областного собрания депутатов Игоря Чеснокова, совместная работа позволяет сообща отстаивать на федеральном уровне позицию регионов, в том числе жителей Северо-Запада России. Так, благодаря поддержке коллег-парламентариев в состав Арктической зоны Российской Федерации были включены восемь муниципальных образований Архангельской области, республик Коми и Карелия. "Это открыло дополнительные возможности для жителей территорий – от налоговых преференций для предпринимателей-резидентов Арктической зоны до использования льготной арктической ипотеки и бесплатного оздоровительного отдыха для учащихся 5-8-х классов из арктических территорий", – пояснил Чесноков.

https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html

https://ria.ru/20241025/tsybulskiy-1980144124.html

архангельская область

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельская область, вологодская область, татьяна голикова, архангельское областное собрание депутатов