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Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе - РИА Новости, 07.11.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:26 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/szfo-1982453306.html
Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе
Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе - РИА Новости, 07.11.2024
Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе
Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутатов Архангельской области об увеличении выплаты по программе "Земский работник культуры" до двух... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:26
2024-11-07T16:26
архангельская область
архангельская область
вологодская область
татьяна голикова
архангельское областное собрание депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноя – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутатов Архангельской области об увеличении выплаты по программе "Земский работник культуры" до двух миллионов рублей для специалистов, которые приезжают работать в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области. Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева представила инициативу на 66-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в Вологодской области. Законодатели Архангельской области предложили увеличить до двух миллионов рублей единовременную выплату по программе "Земский работник культуры" для специалистов, прибывших на работу в населенные пункты Арктической зоны РФ. Программа "Земский работник культуры" начнет действовать в России с 2025 года по аналогии с действующими программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Размер выплаты составит миллион рублей, а в субъектах Дальневосточного федерального округа и в новых регионах России - два миллиона рублей. "Сегодня по ряду программ, таких как льготная ипотека, "Дальневосточный и арктический гектар", действуют равные условия для дальневосточных и северных территорий. Мы предлагаем по аналогии повысить выплату для работников культуры, чтобы привлечь и удержать кадры в отдаленных населенных пунктах", – рассказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Как сообщили в совете депутатов Архангельской области, ПАСЗР поддержало соответствующее обращение, которое будет направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. В целом участники Парламентской Ассоциации Северо-Запада рассмотрели около 30 вопросов. В их числе инициативы, касающиеся льготного налогообложения предпринимателей Крайнего Севера, модернизации и функционирования почтовых отделений на сельских территориях, поддержки инвестиционных проектов для развития туристической инфраструктуры, предоставления ежемесячных выплат приемным родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, и другие предложения. Межпарламентское сотрудничество регионов Северо-Запада развивается уже 30 лет. Первая (учредительная) конференция, на которой был подписан договор об образовании Северо-Западной Парламентской Ассоциации и принят ее устав, состоялась 17 ноября 1994 года. В рамках 66-го межпарламентского форума состоялось торжественное заседание, посвященное юбилейной дате. По мнению заместителя председателя Архангельского областного собрания депутатов Игоря Чеснокова, совместная работа позволяет сообща отстаивать на федеральном уровне позицию регионов, в том числе жителей Северо-Запада России. Так, благодаря поддержке коллег-парламентариев в состав Арктической зоны Российской Федерации были включены восемь муниципальных образований Архангельской области, республик Коми и Карелия. "Это открыло дополнительные возможности для жителей территорий – от налоговых преференций для предпринимателей-резидентов Арктической зоны до использования льготной арктической ипотеки и бесплатного оздоровительного отдыха для учащихся 5-8-х классов из арктических территорий", – пояснил Чесноков.
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архангельская область, вологодская область, татьяна голикова, архангельское областное собрание депутатов
Архангельская область, Архангельская область, Вологодская область, Татьяна Голикова, Архангельское областное Собрание депутатов

Депутаты СЗФО поддержали идею увеличить выплаты работникам культуры на селе

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска
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АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноя – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутатов Архангельской области об увеличении выплаты по программе "Земский работник культуры" до двух миллионов рублей для специалистов, которые приезжают работать в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области.
Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева представила инициативу на 66-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в Вологодской области. Законодатели Архангельской области предложили увеличить до двух миллионов рублей единовременную выплату по программе "Земский работник культуры" для специалистов, прибывших на работу в населенные пункты Арктической зоны РФ.
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Программа "Земский работник культуры" начнет действовать в России с 2025 года по аналогии с действующими программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Размер выплаты составит миллион рублей, а в субъектах Дальневосточного федерального округа и в новых регионах России - два миллиона рублей.
"Сегодня по ряду программ, таких как льготная ипотека, "Дальневосточный и арктический гектар", действуют равные условия для дальневосточных и северных территорий. Мы предлагаем по аналогии повысить выплату для работников культуры, чтобы привлечь и удержать кадры в отдаленных населенных пунктах", – рассказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Как сообщили в совете депутатов Архангельской области, ПАСЗР поддержало соответствующее обращение, которое будет направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.
В целом участники Парламентской Ассоциации Северо-Запада рассмотрели около 30 вопросов. В их числе инициативы, касающиеся льготного налогообложения предпринимателей Крайнего Севера, модернизации и функционирования почтовых отделений на сельских территориях, поддержки инвестиционных проектов для развития туристической инфраструктуры, предоставления ежемесячных выплат приемным родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, и другие предложения.
Межпарламентское сотрудничество регионов Северо-Запада развивается уже 30 лет. Первая (учредительная) конференция, на которой был подписан договор об образовании Северо-Западной Парламентской Ассоциации и принят ее устав, состоялась 17 ноября 1994 года. В рамках 66-го межпарламентского форума состоялось торжественное заседание, посвященное юбилейной дате.
По мнению заместителя председателя Архангельского областного собрания депутатов Игоря Чеснокова, совместная работа позволяет сообща отстаивать на федеральном уровне позицию регионов, в том числе жителей Северо-Запада России. Так, благодаря поддержке коллег-парламентариев в состав Арктической зоны Российской Федерации были включены восемь муниципальных образований Архангельской области, республик Коми и Карелия. "Это открыло дополнительные возможности для жителей территорий – от налоговых преференций для предпринимателей-резидентов Арктической зоны до использования льготной арктической ипотеки и бесплатного оздоровительного отдыха для учащихся 5-8-х классов из арктических территорий", – пояснил Чесноков.
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Архангельская областьАрхангельская областьВологодская областьТатьяна ГоликоваАрхангельское областное Собрание депутатов
 
 
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