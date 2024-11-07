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Жители Урванского района КБР отправили новый груз помощи землякам на СВО

Жители Урванского района КБР отправили новый груз помощи землякам на СВО - РИА Новости, 07.11.2024

Жители Урванского района КБР отправили новый груз помощи землякам на СВО

Жители Урванского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:52

2024-11-07T13:52

2024-11-07T13:52

надежные люди

урванский район

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сво

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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Жители Урванского района Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил исполняющий обязанности главы администрации района Хазрит Тлежуков. "Сформирован и отправлен очередной гуманитарный груз от администрации Урванского муниципального района для бойцов из КБР, выполняющих боевые задачи в зоне СВО", - написал Тлежуков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в составе отправленного груза продукты питания длительного хранения, сладости, печенье, вода, медикаменты, предметы личной гигиены, генераторы, маскировочные сети и окопные свечи.

https://ria.ru/20241024/gumpomosch-1979901364.html

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урванский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво