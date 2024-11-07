https://ria.ru/20241107/svo-1982394752.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.11.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Восток", российские подразделения нанесли... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Восток", российские подразделения нанесли поражение трем украинским бригадам, сообщило Минобороны РФ."В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Раздольное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 37-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241107/razvedka-1982202802.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины