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Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 07.11.2024 (обновлено: 12:28 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/svo-1982394752.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.11.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Восток", российские подразделения нанесли... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:17
2024-11-07T12:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Восток", российские подразделения нанесли поражение трем украинским бригадам, сообщило Минобороны РФ."В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Раздольное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 37-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241107/razvedka-1982202802.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

МО: подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и бронемашину в зоне ответственности группировки войск "Восток", российские подразделения нанесли поражение трем украинским бригадам, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Раздольное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 37-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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