https://ria.ru/20241107/sukachev-1982451281.html

Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование

Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование - РИА Новости, 07.11.2024

Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование

Музыкант Гарик Сукачёв отказался проходить медосвидетельствование, так как при "продуве" прибор показал 0,0 промилле, но полицию насторожил цвет его лица,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:16

2024-11-07T16:16

2024-11-07T16:35

происшествия

авто

гарик сукачев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачёв отказался проходить медосвидетельствование, так как при "продуве" прибор показал 0,0 промилле, но полицию насторожил цвет его лица, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как артист пояснил суду, поздно вечером он ехал со студии домой, по дороге заправил автомобиль, а на выезде с АЗС он увидел 5-6 машин ДПС. Сотрудники остановили машину, проверили документы, "обыскали его личные вещи и автомобиль, после чего подошел капитан полиции и сказал, что теперь будем проверяться на алкоголь". "В присутствии понятых было проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого состояние алкогольного опьянения установлено не было. Отказался от медицинского освидетельствования в связи с тем, что в состоянии опьянения не находился, никаких признаков алкогольного опьянения у него не было", - следует из показаний Сукачёва. В материале также приводятся показания сотрудников ДПС, в которых подтверждается, что прибор показал "0,000 мг/л", однако они усмотрели у музыканта "признак опьянения – резкое изменение окраски кожных покровов лица", из-за чего и настояли на прохождении медицинского освидетельствования. Артист от этого отказался. В итоге столичный суд лишил Сукачева водительских прав на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование, ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240823/repetur-1968092287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, гарик сукачев