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Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование - РИА Новости, 07.11.2024
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16:16 07.11.2024 (обновлено: 16:35 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/sukachev-1982451281.html
Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование
Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование - РИА Новости, 07.11.2024
Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование
Музыкант Гарик Сукачёв отказался проходить медосвидетельствование, так как при "продуве" прибор показал 0,0 промилле, но полицию насторожил цвет его лица,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:16
2024-11-07T16:35
происшествия
авто
гарик сукачев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачёв отказался проходить медосвидетельствование, так как при "продуве" прибор показал 0,0 промилле, но полицию насторожил цвет его лица, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как артист пояснил суду, поздно вечером он ехал со студии домой, по дороге заправил автомобиль, а на выезде с АЗС он увидел 5-6 машин ДПС. Сотрудники остановили машину, проверили документы, "обыскали его личные вещи и автомобиль, после чего подошел капитан полиции и сказал, что теперь будем проверяться на алкоголь". "В присутствии понятых было проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого состояние алкогольного опьянения установлено не было. Отказался от медицинского освидетельствования в связи с тем, что в состоянии опьянения не находился, никаких признаков алкогольного опьянения у него не было", - следует из показаний Сукачёва. В материале также приводятся показания сотрудников ДПС, в которых подтверждается, что прибор показал "0,000 мг/л", однако они усмотрели у музыканта "признак опьянения – резкое изменение окраски кожных покровов лица", из-за чего и настояли на прохождении медицинского освидетельствования. Артист от этого отказался. В итоге столичный суд лишил Сукачева водительских прав на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование, ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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происшествия, авто, гарик сукачев
Происшествия, Авто, Гарик Сукачев
Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование

Гарик Сукачев отказался проходить медосвидетельствование

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачев
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рок-музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачёв отказался проходить медосвидетельствование, так как при "продуве" прибор показал 0,0 промилле, но полицию насторожил цвет его лица, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как артист пояснил суду, поздно вечером он ехал со студии домой, по дороге заправил автомобиль, а на выезде с АЗС он увидел 5-6 машин ДПС. Сотрудники остановили машину, проверили документы, "обыскали его личные вещи и автомобиль, после чего подошел капитан полиции и сказал, что теперь будем проверяться на алкоголь".
"В присутствии понятых было проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого состояние алкогольного опьянения установлено не было. Отказался от медицинского освидетельствования в связи с тем, что в состоянии опьянения не находился, никаких признаков алкогольного опьянения у него не было", - следует из показаний Сукачёва.
В материале также приводятся показания сотрудников ДПС, в которых подтверждается, что прибор показал "0,000 мг/л", однако они усмотрели у музыканта "признак опьянения – резкое изменение окраски кожных покровов лица", из-за чего и настояли на прохождении медицинского освидетельствования. Артист от этого отказался.
В итоге столичный суд лишил Сукачева водительских прав на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование, ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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