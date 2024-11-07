https://ria.ru/20241107/sukachev-1982440502.html

Гарика Сукачева лишили водительских прав

Гарика Сукачева лишили водительских прав - РИА Новости, 07.11.2024

Гарика Сукачева лишили водительских прав

Мировой судебный участок Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав музыканта Гарика Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:20

2024-11-07T15:20

2024-11-07T15:25

шоубиз

москва

гарик сукачев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировой судебный участок Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав музыканта Гарика Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства.Постановление суда было обжаловано, однако Мещанский суд Москвы не нашел нарушений, решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20241009/kompaniya-1977141782.html

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