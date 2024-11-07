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Гарика Сукачева лишили водительских прав - РИА Новости, 07.11.2024
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Шоубиз
 
15:20 07.11.2024 (обновлено: 15:25 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/sukachev-1982440502.html
Гарика Сукачева лишили водительских прав
Гарика Сукачева лишили водительских прав - РИА Новости, 07.11.2024
Гарика Сукачева лишили водительских прав
Мировой судебный участок Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав музыканта Гарика Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:20
2024-11-07T15:25
шоубиз
москва
гарик сукачев
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировой судебный участок Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав музыканта Гарика Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства.Постановление суда было обжаловано, однако Мещанский суд Москвы не нашел нарушений, решение вступило в законную силу.
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москва, гарик сукачев, происшествия, россия
Шоубиз, Москва, Гарик Сукачев, Происшествия, Россия
Гарика Сукачева лишили водительских прав

Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Гарик Сукачев
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировой судебный участок Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав музыканта Гарика Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Постановление суда было обжаловано, однако Мещанский суд Москвы не нашел нарушений, решение вступило в законную силу.
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