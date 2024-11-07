https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке

В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке - РИА Новости, 07.11.2024

В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке

Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при передаче взятки, сообщили РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:08

2024-11-07T17:08

2024-11-07T17:08

происшествия

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москва

преображенский суд г. москвы

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при передаче взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Ольгу Колесниченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Второй подсудимой, главе юридического отдела фирмы Татьяне Евграфовой, также назначено 4 года колонии. Обеих взяли под стражу в зале суда. По данным газеты "Ведомости", Колесниченко стала одним из звеньев цепи при передаче взятки другой судье за нужное взяткодателю решение по гражданскому иску.

https://ria.ru/20241107/arest-1982459938.html

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