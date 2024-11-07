https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html
В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке
В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке - РИА Новости, 07.11.2024
В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке
Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при передаче взятки, сообщили РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:08
2024-11-07T17:08
2024-11-07T17:08
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при передаче взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Ольгу Колесниченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Второй подсудимой, главе юридического отдела фирмы Татьяне Евграфовой, также назначено 4 года колонии. Обеих взяли под стражу в зале суда. По данным газеты "Ведомости", Колесниченко стала одним из звеньев цепи при передаче взятки другой судье за нужное взяткодателю решение по гражданскому иску.
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происшествия, россия, москва, преображенский суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Преображенский суд г. Москвы
В Москве экс-судью приговорили к четырем годам по делу о взятке
В Москве экс-судью к приговорили к четырем годам за посредничество во взятке
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при передаче взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Ольгу Колесниченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ
(посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Второй подсудимой, главе юридического отдела фирмы Татьяне Евграфовой, также назначено 4 года колонии. Обеих взяли под стражу в зале суда.
По данным газеты "Ведомости", Колесниченко стала одним из звеньев цепи при передаче взятки другой судье за нужное взяткодателю решение по гражданскому иску.