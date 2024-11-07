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На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого - РИА Новости, 07.11.2024
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16:54 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sud-1982458891.html
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого - РИА Новости, 07.11.2024
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого
Суд в Краснодарском крае назначил 9 лет колонии строгого режима жителю Тихорецкого района, который заживо сжег спящего знакомого на территории его пасеки,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:54
2024-11-07T16:54
происшествия
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил 9 лет колонии строгого режима жителю Тихорецкого района, который заживо сжег спящего знакомого на территории его пасеки, сообщили в прокуратуре региона. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, в августе прошлого года 57-летний житель Тихорецкого района находился на пасеке своего знакомого в Новопокровском районе. Установлено, что мужчины поссорились. После чего подсудимый облил горюче-смазочной жидкостью и поджег модульный домик, где спал его знакомый. В результате острого отравления продуктами горения и получения обширных ожогов тела пострадавший скончался на месте. "Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)… Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1934961323.html
россия
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого

Жителю Кубани, заживо сжегшему знакомого на пасеке, дали девять лет колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил 9 лет колонии строгого режима жителю Тихорецкого района, который заживо сжег спящего знакомого на территории его пасеки, сообщили в прокуратуре региона.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, в августе прошлого года 57-летний житель Тихорецкого района находился на пасеке своего знакомого в Новопокровском районе. Установлено, что мужчины поссорились. После чего подсудимый облил горюче-смазочной жидкостью и поджег модульный домик, где спал его знакомый. В результате острого отравления продуктами горения и получения обширных ожогов тела пострадавший скончался на месте.
"Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)… Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Сжег их заживо". Что устроил сотрудник птицефабрики в Пермском крае
25 марта, 08:00
 
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