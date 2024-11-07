https://ria.ru/20241107/sud-1982458891.html
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого - РИА Новости, 07.11.2024
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого
Суд в Краснодарском крае назначил 9 лет колонии строгого режима жителю Тихорецкого района, который заживо сжег спящего знакомого на территории его пасеки,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:54
2024-11-07T16:54
2024-11-07T16:54
происшествия
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил 9 лет колонии строгого режима жителю Тихорецкого района, который заживо сжег спящего знакомого на территории его пасеки, сообщили в прокуратуре региона. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, в августе прошлого года 57-летний житель Тихорецкого района находился на пасеке своего знакомого в Новопокровском районе. Установлено, что мужчины поссорились. После чего подсудимый облил горюче-смазочной жидкостью и поджег модульный домик, где спал его знакомый. В результате острого отравления продуктами горения и получения обширных ожогов тела пострадавший скончался на месте. "Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)… Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1934961323.html
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани осудили мужчину, сжегшего своего знакомого
Жителю Кубани, заживо сжегшему знакомого на пасеке, дали девять лет колонии