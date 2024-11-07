https://ria.ru/20241107/sud-1982458090.html

Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября

Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября - РИА Новости, 07.11.2024

Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября

Савеловский суд Москвы 21 ноября продолжит рассматривать дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:52

2024-11-07T16:52

2024-11-07T16:52

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 21 ноября продолжит рассматривать дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости. "Отложить судебное заседание на 21 ноября", - решила судья. В четверг суд допросил ее бывшую личную помощницу, затем прокурор огласила показания нескольких кураторов марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. А кроме того, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская в суде призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении находящегося в зоне СВО Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере было выделено в отдельное производство и сейчас приостановлено.

https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html

https://ria.ru/20240717/ivleeva-1960273258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, алексей блиновский