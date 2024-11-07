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Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября - РИА Новости, 07.11.2024
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16:52 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sud-1982458090.html
Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября
Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября - РИА Новости, 07.11.2024
Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября
Савеловский суд Москвы 21 ноября продолжит рассматривать дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:52
2024-11-07T16:52
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 21 ноября продолжит рассматривать дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости. "Отложить судебное заседание на 21 ноября", - решила судья. В четверг суд допросил ее бывшую личную помощницу, затем прокурор огласила показания нескольких кураторов марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. А кроме того, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская в суде призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении находящегося в зоне СВО Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере было выделено в отдельное производство и сейчас приостановлено.
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html
https://ria.ru/20240717/ivleeva-1960273258.html
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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Суд продолжит рассматривать дело Блиновской 21 ноября

Суд 21 ноября продолжит рассмотрение дела Блиновской

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 21 ноября продолжит рассматривать дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить судебное заседание на 21 ноября", - решила судья.
Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Личная помощница Блиновской рассказала о бурной жизни "королевы марафонов"
Вчера, 15:55
В четверг суд допросил ее бывшую личную помощницу, затем прокурор огласила показания нескольких кураторов марафонов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. А кроме того, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская в суде призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
В отношении находящегося в зоне СВО Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере было выделено в отдельное производство и сейчас приостановлено.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Против Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов
17 июля, 15:55
 
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