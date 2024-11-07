https://ria.ru/20241107/sud-1982403471.html

Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу

Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу - РИА Новости, 07.11.2024

Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу

Суд заключил под стражу до 25 декабря петербуржца, напавшего с ножом на посетителей супермаркета "Окей" и ранившего пятерых человек, сообщает объединенная... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:57

2024-11-07T12:57

2024-11-07T13:04

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980038542_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_97256ab6b466790a8a8fb15bf30f0162.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 25 декабря петербуржца, напавшего с ножом на посетителей супермаркета "Окей" и ранившего пятерых человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Артемьеву... Срок меры - 25.12.2024", - информирует пресс-служба.О его задержании и предъявлении обвинения в покушении на убийство СК РФ сообщил накануне.Злоумышленник с ножом напал на посетителей магазина "Окей" на проспекте Космонавтов 25 октября. По данным петербургского главка СК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались пять человек, в том числе четверо - в тяжелом состоянии. Артемьев также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.

https://ria.ru/20241106/peterburg-1982251986.html

https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)