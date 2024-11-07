https://ria.ru/20241107/sud-1982403471.html
Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу
Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу - РИА Новости, 07.11.2024
Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу
Суд заключил под стражу до 25 декабря петербуржца, напавшего с ножом на посетителей супермаркета "Окей" и ранившего пятерых человек, сообщает объединенная... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:57
2024-11-07T12:57
2024-11-07T13:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 25 декабря петербуржца, напавшего с ножом на посетителей супермаркета "Окей" и ранившего пятерых человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Артемьеву... Срок меры - 25.12.2024", - информирует пресс-служба.О его задержании и предъявлении обвинения в покушении на убийство СК РФ сообщил накануне.Злоумышленник с ножом напал на посетителей магазина "Окей" на проспекте Космонавтов 25 октября. По данным петербургского главка СК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались пять человек, в том числе четверо - в тяжелом состоянии. Артемьев также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.
https://ria.ru/20241106/peterburg-1982251986.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу
Мужчину, напавшего на жителей Петербурга с ножом, заключили под стражу