https://ria.ru/20241107/sud-1982386284.html

Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии

Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии - РИА Новости, 07.11.2024

Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии

Мосгорсуд признал законным заочный 11-летний приговор экс-адвокату Марку Фейгину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:34

2024-11-07T11:34

2024-11-07T11:34

происшествия

россия

москва

буча

илья горячев

марк фейгин

московский городской суд

надежда савченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный 11-летний приговор экс-адвокату Марку Фейгину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.В 2023 году бывший адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело слушалось заочно в Басманном суде Москвы, который летом приговорил Фейгина* к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей.В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин* в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на YouTube.Кроме того, как сообщала Генпрокуратура, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского "24 канала" и в прямом эфире на канале "Фейгин* Live" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.Фейгин* получил статус адвоката в 1990-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241029/sud-1980697248.html

https://ria.ru/20241101/ekaterinburg-1981412936.html

россия

москва

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, буча, илья горячев, марк фейгин, московский городской суд, надежда савченко, генеральная прокуратура рф