Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии
Суд признал законным 11-летний приговор Фейгину за фейки о российской армии
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный 11-летний приговор экс-адвокату Марку Фейгину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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В 2023 году бывший адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело слушалось заочно в Басманном суде Москвы, который летом приговорил Фейгина* к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин* в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на YouTube.
Кроме того, как сообщала Генпрокуратура, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского "24 канала" и в прямом эфире на канале "Фейгин* Live" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.
Фейгин* получил статус адвоката в 1990-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.
В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента