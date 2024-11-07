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Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии - РИА Новости, 07.11.2024
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11:34 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/sud-1982386284.html
Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии
Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии - РИА Новости, 07.11.2024
Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии
Мосгорсуд признал законным заочный 11-летний приговор экс-адвокату Марку Фейгину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:34
2024-11-07T11:34
происшествия
россия
москва
буча
илья горячев
марк фейгин
московский городской суд
надежда савченко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный 11-летний приговор экс-адвокату Марку Фейгину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.В 2023 году бывший адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело слушалось заочно в Басманном суде Москвы, который летом приговорил Фейгина* к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей.В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин* в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на YouTube.Кроме того, как сообщала Генпрокуратура, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского "24 канала" и в прямом эфире на канале "Фейгин* Live" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.Фейгин* получил статус адвоката в 1990-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241029/sud-1980697248.html
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происшествия, россия, москва, буча, илья горячев, марк фейгин, московский городской суд, надежда савченко, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Буча, Илья Горячев, Марк Фейгин, Московский городской суд, Надежда Савченко, Генеральная прокуратура РФ
Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии

Суд признал законным 11-летний приговор Фейгину за фейки о российской армии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный 11-летний приговор экс-адвокату Марку Фейгину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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В 2023 году бывший адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело слушалось заочно в Басманном суде Москвы, который летом приговорил Фейгина* к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин* в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на YouTube.
Кроме того, как сообщала Генпрокуратура, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского "24 канала" и в прямом эфире на канале "Фейгин* Live" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.
Фейгин* получил статус адвоката в 1990-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.
В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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