США назвали условие для поддержки Зеленского
Госдеп: США поддержат Зеленского, если он пожелает вступить в переговоры с РФ
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
"Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", - добавил американский дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.