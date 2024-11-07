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США назвали условие для поддержки Зеленского - РИА Новости, 07.11.2024
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22:08 07.11.2024 (обновлено: 22:23 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ssha-1982534659.html
США назвали условие для поддержки Зеленского
США назвали условие для поддержки Зеленского - РИА Новости, 07.11.2024
США назвали условие для поддержки Зеленского
США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:08
2024-11-07T22:23
в мире
россия
москва
сша
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой."Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", - добавил американский дипломат.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, москва, сша, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Зеленский, НАТО
США назвали условие для поддержки Зеленского

Госдеп: США поддержат Зеленского, если он пожелает вступить в переговоры с РФ

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США намерены поддержать Владимира Зеленского, если тот решит вступить в переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен навязывать Зеленскому какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой.
"Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", - добавил американский дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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