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Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США
Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США - РИА Новости, 07.11.2024
Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил должностное лицо, ответственное за передачу дел новой администрации, но контактов с командой республиканца Дональда... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:27
2024-11-07T21:27
2024-11-07T21:35
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил должностное лицо, ответственное за передачу дел новой администрации, но контактов с командой республиканца Дональда Трампа пока не было, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.По словам представителя американского дипведомства, эту должность займет Стивен Молл."Стивен Молл возглавит усилия по обеспечению мирной передачи власти", - сказал Миллер в ходе брифинга.При этом он добавил, что контактов с командой Трампа у госдепартамента пока не было.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, дональд трамп, энтони блинкен, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США
Госдеп: Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил должностное лицо, ответственное за передачу дел новой администрации, но контактов с командой республиканца Дональда Трампа пока не было, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
По словам представителя американского дипведомства, эту должность займет Стивен Молл.
"Стивен Молл возглавит усилия по обеспечению мирной передачи власти", - сказал Миллер в ходе брифинга.
При этом он добавил, что контактов с командой Трампа у госдепартамента пока не было.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.