https://ria.ru/20241107/ssha-1982525768.html

Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США

Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США - РИА Новости, 07.11.2024

Блинкен назначил ответственного за передачу дел новой администрации США

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил должностное лицо, ответственное за передачу дел новой администрации, но контактов с командой республиканца Дональда... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:27

2024-11-07T21:27

2024-11-07T21:35

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил должностное лицо, ответственное за передачу дел новой администрации, но контактов с командой республиканца Дональда Трампа пока не было, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.По словам представителя американского дипведомства, эту должность займет Стивен Молл."Стивен Молл возглавит усилия по обеспечению мирной передачи власти", - сказал Миллер в ходе брифинга.При этом он добавил, что контактов с командой Трампа у госдепартамента пока не было.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, сша, дональд трамп, энтони блинкен, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024