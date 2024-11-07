https://ria.ru/20241107/ssha-1982484170.html

США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой

США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой - РИА Новости, 07.11.2024

США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой

США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:29

2024-11-07T18:29

2024-11-07T18:41

сша

венесуэла

экономика

pdvsa

halliburton

schlumberger

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина."Все обычные и необходимые операции и виды деятельности… для ограниченного поддержания основных операций, контрактов или других соглашений, предназначенные для безопасности или сохранения активов в Венесуэле, связанные с PdVSA или любой организацией, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, которые действовали до 26 июля 2019 года, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 9 мая 2025 года", - указано в лицензии.Лицензия распространяется на компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings и Weatherford International.

https://ria.ru/20241105/ssha-1981884484.html

сша

венесуэла

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сша, венесуэла, экономика, pdvsa, halliburton, schlumberger