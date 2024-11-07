https://ria.ru/20241107/ssha-1982484170.html
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой - РИА Новости, 07.11.2024
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой
США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:29
2024-11-07T18:29
2024-11-07T18:41
сша
венесуэла
экономика
pdvsa
halliburton
schlumberger
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина."Все обычные и необходимые операции и виды деятельности… для ограниченного поддержания основных операций, контрактов или других соглашений, предназначенные для безопасности или сохранения активов в Венесуэле, связанные с PdVSA или любой организацией, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, которые действовали до 26 июля 2019 года, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 9 мая 2025 года", - указано в лицензии.Лицензия распространяется на компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings и Weatherford International.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981884484.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, экономика, pdvsa, halliburton, schlumberger
США, Венесуэла, Экономика, PDVSA, Halliburton, Schlumberger
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой
США разрешили ряду компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года