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США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой - РИА Новости, 07.11.2024
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18:29 07.11.2024 (обновлено: 18:41 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ssha-1982484170.html
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой - РИА Новости, 07.11.2024
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой
США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:29
2024-11-07T18:41
сша
венесуэла
экономика
pdvsa
halliburton
schlumberger
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина."Все обычные и необходимые операции и виды деятельности… для ограниченного поддержания основных операций, контрактов или других соглашений, предназначенные для безопасности или сохранения активов в Венесуэле, связанные с PdVSA или любой организацией, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, которые действовали до 26 июля 2019 года, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 9 мая 2025 года", - указано в лицензии.Лицензия распространяется на компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings и Weatherford International.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981884484.html
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сша, венесуэла, экономика, pdvsa, halliburton, schlumberger
США, Венесуэла, Экономика, PDVSA, Halliburton, Schlumberger
США продлили разрешение для ряда компаний проводить операции с Венесуэлой

США разрешили ряду компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение для ряда американских компаний проводить операции с Венесуэлой до 9 мая 2025 года, говорится в лицензии американского минфина.
"Все обычные и необходимые операции и виды деятельности… для ограниченного поддержания основных операций, контрактов или других соглашений, предназначенные для безопасности или сохранения активов в Венесуэле, связанные с PdVSA или любой организацией, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, которые действовали до 26 июля 2019 года, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 9 мая 2025 года", - указано в лицензии.
Лицензия распространяется на компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings и Weatherford International.
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СШАВенесуэлаЭкономикаPDVSAHalliburtonSchlumberger
 
 
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