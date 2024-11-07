https://ria.ru/20241107/ssha-1982447107.html

В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору

В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору - РИА Новости, 07.11.2024

В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору

Более 42 миллионов человек наблюдали за ходом выборов президента США по телевизору, следует из исследования аналитической компании Nielsen. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:54

2024-11-07T15:54

2024-11-07T16:04

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 42 миллионов человек наблюдали за ходом выборов президента США по телевизору, следует из исследования аналитической компании Nielsen. "Около 42,3 миллиона зрителей наблюдали за освещением выборов президента в США 2024 года по 18 каналам во вторник, 5 ноября", - говорится в исследовании. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом число зрителей передач про выборы президента США в день голосования в период с 19.00 по 23.00 упало на 25% - с 56,9 до 42,3 миллиона человек. По данным американских СМИ, которые ссылаются на цифры Nielsen, самым популярным в день выборов в США был прореспубликанский телеканал Fox News, аудитория которого вечером дня выборов составила 10,3 миллиона зрителей, второе место занял телеканал MSNBC с 6 миллионами зрителей, далее идут каналы ABC (5,9 миллиона), NBC (5,5 миллиона), CNN (5,1 миллиона), CBS (3,6 миллиона).Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982435410.html

https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html

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в мире, справки, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nielsen, nbc, выборы президента сша — 2024