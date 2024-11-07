Рейтинг@Mail.ru
В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 07.11.2024 (обновлено: 16:04 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ssha-1982447107.html
В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору
В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору - РИА Новости, 07.11.2024
В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору
Более 42 миллионов человек наблюдали за ходом выборов президента США по телевизору, следует из исследования аналитической компании Nielsen. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:54
2024-11-07T16:04
в мире
справки
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
nielsen
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19222ed066a7fa04b148dec8f0f17bbb.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 42 миллионов человек наблюдали за ходом выборов президента США по телевизору, следует из исследования аналитической компании Nielsen. "Около 42,3 миллиона зрителей наблюдали за освещением выборов президента в США 2024 года по 18 каналам во вторник, 5 ноября", - говорится в исследовании. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом число зрителей передач про выборы президента США в день голосования в период с 19.00 по 23.00 упало на 25% - с 56,9 до 42,3 миллиона человек. По данным американских СМИ, которые ссылаются на цифры Nielsen, самым популярным в день выборов в США был прореспубликанский телеканал Fox News, аудитория которого вечером дня выборов составила 10,3 миллиона зрителей, второе место занял телеканал MSNBC с 6 миллионами зрителей, далее идут каналы ABC (5,9 миллиона), NBC (5,5 миллиона), CNN (5,1 миллиона), CBS (3,6 миллиона).Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982435410.html
https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139222_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_38e3febae2091b4f030aaad3b2b9bb9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nielsen, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Справки, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Nielsen, NBC, Выборы президента США — 2024
В США более 42 миллионов человек наблюдали за выборами по телевизору

Nielsen: более 42 миллионов человек наблюдали за ходом выборов по телевизору

© AP Photo / Nathan HowardРезультаты подсчета голосов на выборах президента США в Университете Говарда в Вашингтоне
Результаты подсчета голосов на выборах президента США в Университете Говарда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Nathan Howard
Результаты подсчета голосов на выборах президента США в Университете Говарда в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 42 миллионов человек наблюдали за ходом выборов президента США по телевизору, следует из исследования аналитической компании Nielsen.
"Около 42,3 миллиона зрителей наблюдали за освещением выборов президента в США 2024 года по 18 каналам во вторник, 5 ноября", - говорится в исследовании.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Axios назвал возможных кандидатов на посты в администрации Трампа
Вчера, 14:55
Отмечается, что по сравнению с 2020 годом число зрителей передач про выборы президента США в день голосования в период с 19.00 по 23.00 упало на 25% - с 56,9 до 42,3 миллиона человек.
По данным американских СМИ, которые ссылаются на цифры Nielsen, самым популярным в день выборов в США был прореспубликанский телеканал Fox News, аудитория которого вечером дня выборов составила 10,3 миллиона зрителей, второе место занял телеканал MSNBC с 6 миллионами зрителей, далее идут каналы ABC (5,9 миллиона), NBC (5,5 миллиона), CNN (5,1 миллиона), CBS (3,6 миллиона).
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
Вчера, 00:30
 
В миреСправкиСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNielsenNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала